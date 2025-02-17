Бомбери під Покровськом: батальйон дронів "Хижаки висот" ставить рекорди у знищенні противника

На рахунку підрозділу тисячі знищених солдатів ЗС РФ і сотні бронетехніки та вогневих систем. За словами українських захисників, противник найбільше боїться важких БПЛА типу Nemesis і "Вампірів".

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Перший батальйон безпілотних систем "Хижаки висот" 59-ї ОШБр Сил безпілотних систем посідає провідні позиції серед підрозділів ЗСУ з ураження живої сили та бойової техніки противника. Лише за січень бійці підрозділу ліквідували 2667 окупантів, з них 1230 — безповоротні втрати, 1437 — поранені. Про це йдеться в репортажі АрміяInform.

Командир батальйону "Хижаки висот", майор Максим на позивний "Кондор", розповів про секрети успіху підрозділу, способи знищення російських цілей, добові рекорди ураження штурмовиків, особливості бойових завдань і специфіку роботи безпілотної авіації.

Командир батальйону "Хижаки висот" із позивним "Кондор"

За його словами, у ЗСУ ведеться рейтинг з ураження живої сили та техніки противника з використанням БПЛА. Як виявилося, підрозділ уже четвертий місяць поспіль посідає лідируючі позиції в цьому рейтингу за кількістю ураженого особового складу ворога. Так з 1 січня 2024 року по 1 лютого 2025 року на рахунку батальйону "Хижаки висот" тисячі солдатів ЗС РФ і сотні ворожої техніки. Бійцями було уражено/знищено:

особового складу: 2312/1914 осіб;

танків: 48/13 одиниць;

броньованої техніки: 65/51;

артилерійських систем: 52/6;

автомототехніки: 139/151;

знищено 35 складів боєприпасів і ПММ;

систем РЕБ: 9/17;

кулеметів, АГС, мінометів: 53/39;

знищено 4 одиниці РСЗВ;

засобів зв'язку: 65/266;

місць зосередження: 524/216;

знищено 2 БПЛА та один ЗРК противника.

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Батальйон "Хижаки висот" активно використовує різні типи БПЛА для виконання бойових завдань. Серед них — розвідувальні дрони з дальністю польоту до 50 км, здатні проводити глибоку розвідку і коригувати вогонь артилерії. Також застосовуються ударні дрони, оснащені боєприпасами для ураження живої сили та техніки противника. За словами комбата, найбільше росіяни бояться великих бомберів типу Nemesis і "Вампірів".

Особливу увагу приділяють нічним операціям: нічні бомбардувальники, оснащені тепловізорами, ефективно діють у темний час доби, завдаючи раптових ударів по позиціях ЗС РФ.

Висока ефективність батальйону зумовлена злагодженою роботою всіх підрозділів, постійним аналізом бойової обстановки та адаптацією до мінливих умов. Командир батальйону підкреслює, що успіх досягається завдяки професіоналізму особового складу, сучасному оснащенню та безперервному вдосконаленню тактики застосування безпілотних систем.

Раніше повідомлялося, що оператори безпілотників "Птахи Мадяра" ЗСУ вперше виявили та знищили експериментальний комплекс радіоелектронної боротьби росіян КОП-2. Ця система зовсім недавно потрапила на передову.