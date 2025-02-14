Українські дрони можуть ховатися під водою й атакувати з глибини, — Forbes (відео)

За словами журналістів, це навряд чи унікальна або інноваційна розробка, але, як і багато безпілотників, така штука може виявитися небезпечнішою, ніж здається на перший погляд. Подібні системи з'являлися з 1920-х років. Більшість із них так і не вийшли за рамки креслярських дощок

Related video

Квадрокоптер, який приземляється на водойму, тоне, а потім запускає свої ротори та знову підіймається в повітря, показав український фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Безхресний у своєму Telegram-каналі.

Це навряд чи унікальна або інноваційна розробка, але, як і багато безпілотників, така штука може виявитися небезпечнішою, ніж здається на перший погляд, зазначає Forbes.

Подібні системи з'являлися з 1920-х років. Більшість із них так і не вийшли за рамки креслярських дощок, а прикладів у науковій фантастиці більше, ніж у реальному житті. Декілька, наприклад, Reid RF-1 60-х років, були побудовані та використовувалися.

Концепти продовжували повторюватися, зокрема й такі ідеї, як підводний реактивний винищувач U-Plan від Saab, який міг би ховатися у фіордах. Але, на жаль, ніякого обладнання так і не створили.

Підводні безпілотники більш практичні, зазначає видання. Мультикоптери можуть "літати" у воді, як і в повітрі, і без необхідності в герметичній капсулі для пілота. Теоретично принаймні квадрокоптер може долетіти до заданого місця, занурюватися під воду і працювати в режимі підводного човна. Звісно, вода набагато щільніша за повітря, а швидкість плавання низька, тому батареї швидко розряджаються.

Кілька підводних мультикоптерів з'явилися у 2010-х роках, включно з Naviator від професора Хав'єра Дієса з Ратгерського університету. У 2015 році команда Дієса отримала грант від Управління військово-морських досліджень (ONR) на продовження проєкту з метою розробки безпілотника для боротьби з мінами, але, схоже, цей проєкт не просунувся.

Експериментальний дрон Flimmer

Відео з Китаю демонструє схожий концепт, хоча характеристики не вселяють оптимізму: ця модель має гарний вигляд, але час польоту зазначений лише в 6,5 хвилин.

Китайський дрон

Китайський Spry популяризується як водонепроникний плавучий дрон, але може занурюватися під воду і залишатися там.

ВМС США домоглися більшого прогресу з підводними дронами з фіксованим крилом, включно з Flimmer і Flying Sea Glider у 2017 році. Знову ж таки, продуктивність, схоже, не вражає. Така технологія схожа на дрони з оптоволоконним кабелем.

Shrike

Shrike FPV

Shrike — українська FPV-модель, що добре зарекомендувала себе, названа на честь сорокопута або птаха-м'ясника, відомого тим, що залишає свою здобич насадженою на колючки, щоб з'їсти її пізніше. Це був один із перших дронів, які зробили стрибок від виробництва волонтерами до державного контракту.

Мультикоптери не можна назвати хорошими підводними човнами, але це може бути й неважливо. Важливим є те, що дрон може приземлятися у воді та залишатися прихованим протягом певного періоду часу, зазначається в публікації.

Нагадаємо, що війська США оснастять "розумними" окулярами від Anduril Industries.

Також повідомлялося, що, за даними Defense Express, винищувач F-16 міг завдати удару по російському літаку ракетою AIM-9C.