Украинские дроны могут прятаться под водой и атаковать из глубины, — Forbes (видео)

По словам журналистов, это вряд ли уникальная или инновационная разработка, но, как и многие беспилотники, такая штука может оказаться опаснее, чем кажется на первый взгляд. Подобные системы появлялись с 1920-х годов. Большинство из них так и не вышли за рамки чертежных досок

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Квадрокоптер, который приземляется на водоем, тонет, а затем запускает свои роторы и вновь поднимается в воздух, показал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей (Флэш) Бескрестный в своем Telegram-канале.

Это вряд ли уникальная или инновационная разработка, но, как и многие беспилотники, такая штука может оказаться опаснее, чем кажется на первый взгляд, отмечает Forbes.

Подобные системы появлялись с 1920-х годов. Большинство из них так и не вышли за рамки чертежных досок, а примеров в научной фантастике больше, чем в реальной жизни. Несколько, например, Reid RF-1 60-х годов, были построены и использовались.

Концепты продолжали повторяться, в том числе и такие идеи, как подводный реактивный истребитель U-Plan от Saab, который мог бы прятаться во фьордах. Но, к сожалению, никакого оборудования так и не создали.

Подводные беспилотники более практичны, отмечает издание. Мультикоптеры могут "летать" в воде, как и в воздухе, и без необходимости в герметичной капсуле для пилота. Теоретически, по крайней мере, квадрокоптер может долететь до заданного места, погружаться под воду и работать в режиме подводной лодки. Конечно, вода намного плотнее воздуха, а скорость плавания низкая, поэтому батареи быстро разряжаются.

Несколько подводных мультикоптеров появились в 2010-х годах, включая Naviator от профессора Хавьера Диеса из Ратгерского университета. В 2015 году команда Диеса получила грант от Управления военно-морских исследований (ONR) на продолжение проекта с целью разработки беспилотника для борьбы с минами, но, похоже, этот проект не продвинулся.

Экспериментальный дрон Flimmer

Видео из Китая демонстрирует похожий концепт, хотя характеристики не внушают оптимизма: эта модель выглядит хорошо, но время полета указано всего в 6,5 минут.

Китайский дрон

Китайский Spry популяризируется как водонепроницаемый плавучий дрон, но может погружаться под воду и оставаться там.

ВМС США добились большего прогресса с подводными дронами с фиксированным крылом, включая Flimmer и Flying Sea Glider в 2017 году. Опять же, производительность, похоже, не впечатляет.

Такая технология похожа на дроны с оптоволоконным кабелем.

Shrike

Shrike FPV

Shrike — хорошо зарекомендовавшая себя украинская FPV-модель, названная в честь сорокопута или птицы-мясника, известной тем, что оставляет свою добычу насаженной на колючки, чтобы съесть ее позже. Это был один из первых дронов, совершивших скачок от производства волонтерами к государственному контракту.

Мультикоптеры нельзя назвать хорошими подводными лодками, но это может быть и неважно. Важно то, что дрон может приземляться в воде и оставаться скрытым в течение определенного периода времени, отмечается в публикации.

Напомним, что войск США оснастят "умными" очками от Anduril Industries.

Также сообщалось, что, по данным Defense Express, истребитель F-16 мог нанести удар по российскому самолету ракетой AIM-9C.