Бомберы под Покровском: батальон дронов "Хищники высот" ставит рекорды в уничтожении противника

На счету подразделения тысячи уничтоженных солдат ВС РФ и сотни бронетехники и огневых систем. По словам украинских защитников, противник больше всего боится тяжелых БПЛА типа Nemesis и "Вампиров".

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Первый батальон беспилотных систем "Хищники высот" 59-й ОШБр Сил беспилотных систем занимает лидирующие позиции среди подразделений ВСУ по поражению живой силы и боевой техники противника. Только за январь бойцы подразделения ликвидировали 2667 оккупантов, из них 1230 — безвозвратные потери, 1437 — раненые. Об этом говорится в репортаже АрміяInform.

Командир батальона "Хищники высот", майор Максим с позывным "Кондор", рассказал о секретах успеха подразделения, способах уничтожения российских целей, суточных рекордах поражения штурмовиков, особенностях боевых задач и специфике работы беспилотной авиации.

Командир батальона "Хищники высот" с позывным "Кондор"

По его словам, в ВСУ ведется рейтинг по поражению живой силы и техники противника с использованием БПЛА. Как оказалось, подразделение уже четвертый месяц подряд занимает лидирующие позиции в этом рейтинге по количеству пораженного личного состава врага. Так с 1 января 2024 года по 1 февраля 2025 года на счету батальона "Хищники высот" тысячи солдат ВС РФ и сотни вражеской техники. Бойцами было поражено/уничтожено:

личного состава: 2312/1914 человек;

танков: 48/13 единиц;

бронированной техники: 65/51;

артиллерийских систем: 52/6;

автомототехники: 139/151;

уничтожено 35 складов боеприпасов и ГСМ;

систем РЭБ: 9/17;

пулеметов, АГС, минометов: 53/39;

уничтожено 4 единицы РСЗО;

средств связи: 65/266;

мест сосредоточения: 524/216;

уничтожено 2 БПЛА и один ЗРК противника.

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Батальон "Хищники высот" активно использует различные типы БПЛА для выполнения боевых задач. Среди них — разведывательные дроны с дальностью полета до 50 км, способные проводить глубокую разведку и корректировать огонь артиллерии. Также применяются ударные дроны, оснащенные боеприпасами для поражения живой силы и техники противника. По словам комбата, больше всего россияне бояться крупных бомберов типа Nemesis и "Вампиров".

Особое внимание уделяется ночным операциям: ночные бомбардировщики, оснащенные тепловизорами, эффективно действуют в темное время суток, нанося внезапные удары по позициям ВС РФ.

Высокая эффективность батальона обусловлена слаженной работой всех подразделений, постоянным анализом боевой обстановки и адаптацией к изменяющимся условиям. Командир батальона подчеркивает, что успех достигается благодаря профессионализму личного состава, современному оснащению и непрерывному совершенствованию тактики применения беспилотных систем.

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