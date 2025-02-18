ВС РФ ударили FPV-дронами по Константиновке: ранены полицейские, спасатели и начальник ГВА (видео)

По версии МВД, один из БПЛА попал в машину ГСЧС, которая везла людям воду. Взрывы ранили начальника городской военной администрации, жизни пострадавших спасли секунды.

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Российские войска атаковали город Константиновка Донецкой области ударными FPV-дронами, пострадали пять человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Украины в Telegram.

Под удар попали двое спасателей, двое полицейских и глава Константиновской городской военной администрации (ГВА). Ведомство не назвало имя руководителя ГВА, но на сайте указано, что речь идет о Сергее Горбунове. Сам чиновник не комментировал последствия атаки и полученное ранение.

Горбунов писал о последствиях атаки FPV-дроном на оптоволокне по Новодмитровскому старостинскому округу. Пострадавших не было, повреждения также не зафиксированы.

В момент удара дрон попал в машину спасателей, которые везли людям воду

Первый БПЛА, по версии МВД, попал в машину работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые везли людям воду, а второй — в эвакуационную команду.

"Повторный удар произошел, когда парамедики помогали раненым сесть в автомобиль. Жизни спасли секунды. Люди успели закрыться в бронированном авто и тронуться с места", — сообщило министерство.

Полицейские и начальник ГВА получили акубаротравмы (травма в результате действия акустической взрывной волны, — ред.), раненых доставили в больницу. В Министерстве не назвали имя руководителя ГВА, на сайте указано, что это Сергей Горбунов.

Раненых спасателей доставили в больницу Константиновки, их состояние оценивается как средней тяжести, рассказали в местном управлении ГСЧС.

Напомним, российские дроны ночью 18 февраля ударили по городу Долинская Кировоградской области, один из беспилотников попал в жилой дом.

Фокус также писал об атаке БПЛА российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По версии росСМИ, на базу напали боевики "Хайят Тахрир аш-Шам".