ЗС РФ вдарили FPV-дронами по Костянтинівці: поранено поліцейських, рятувальників і начальника МВА (відео)

За версією МВС, один із БПЛА влучив у машину ДСНС, яка везла людям воду. Вибухи поранили начальника міської військової адміністрації, життя постраждалих врятували секунди.

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Російські війська атакували місто Костянтинівка Донецької області ударними FPV-дронами, постраждали п'ятеро людей. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ (МВС) України в Telegram.

Під удар потрапили двоє рятувальників, двоє поліцейських і голова Костянтинівської міської військової адміністрації (МВА). Відомство не назвало ім'я керівника МВА, але на сайті вказано, що йдеться про Сергія Горбунова. Сам чиновник не коментував наслідків атаки та отриманого поранення.

Горбунов писав про наслідки атаки FPV-дроном на оптоволокні по Новодмитрівському старостинському округу. Постраждалих не було, пошкоджень також не зафіксовано.

У момент удару дрон потрапив у машину рятувальників, які везли людям воду

Перший БПЛА, за версією МВС, влучив у машину працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій, які везли людям воду, а другий — в евакуаційну команду.

"Повторний удар стався, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль. Життя врятували секунди. Люди встигли закритися в броньованому авто і рушити з місця", — повідомило міністерство.

Поліцейські та начальник МВА дістали акубаротравми (травма внаслідок дії акустичної вибухової хвилі, — ред.), поранених доправили в лікарню. У Міністерстві не назвали ім'я керівника ДВА, на сайті вказано, що це Сергій Горбунов.

Поранених рятувальників доправили в лікарню Костянтинівки, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, розповіли в місцевому управлінні ДСНС.

Нагадаємо, російські дрони вночі 18 лютого вдарили по місту Долинська Кіровоградської області, один із безпілотників влучив у житловий будинок.

Фокус також писав про атаку БПЛА російської авіабази Хмеймім у Сирії. За версією росЗМІ, на базу напали бойовики "Хаят Тахрір аш-Шам".