Широкомасштабное наступление РФ на Украину из Курской области: в ЦПД объяснили заявления Путина

Группировки войск РФ, которая способна осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, пока там нет, говорят в ЦПИ.

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Широкомасштабное наступление ВС РФ на территорию Украины со стороны Курской области оказалось мероприятием обычной ДРГ, которую сразу же ликвидировали украинские защитники. Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Так, 19 февраля в российских пабликах начали распространять заявления президента РФ Владимира Путина о том, что ему доложили, что "ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают на том участке по всей линии фронта". В украинском ЦПД назвали их "ложью".

"Относительно информации по Курщине, которая появилась в соцсетях. Была попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. ДРГ уничтожена. Группировки войск РФ, которые способны осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины пока там нет. Информация Путина о широкомасштабном наступлении россиян — ложь", — проинформировал он.

Андрей Коваленко добавил, что попытки захода российских ДРГ происходят часто, но Силы обороны уничтожают вражеские диверсионные группы.

Напомним, что 19 февраля президент РФ Владимир Путин выразил "возмущение" из-за реакции Украины на переговоры в Саудовской Аравии. Он заверил, что Кремль якобы никогда не отказывался от диалога.

Также сообщалось, что после встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии, Трамп фактически сделал Украину виновной в войне. Мировые СМИ отреагировали на это.