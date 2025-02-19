Широкомасштабний наступ РФ на Україну з Курської області: в ЦПД пояснили заяви Путіна

Угруповання військ РФ, яке здатне здійснювати широкомасштабний наступ на територію України, наразі там немає, кажуть в ЦПД.

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Широкомасштабний наступ ЗС РФ на територію України збоку Курської області виявився заходом звичайної ДРГ, яку одразу ж ліквідували українські захисники. Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Так, 19 лютого в російських пабліках почали поширювати заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що йому доповіли, що "ЗС РФ перетнули кордон з Україною в Курській області і наступають на тій ділянці по усій лінії фронту". В українському ЦПД назвали їх "брехнею".

"Щодо інформації по Курщині, яка з‘явилася в соцмережах. Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає. Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян — брехня", — проінформував він.

Андрій Коваленко додав, що спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але Сили оборони знищують ворожі диверсійні групи.

Нагадаємо, що 19 лютого президент РФ Володимир Путін висловив "обурення" через реакцію України на переговори у Саудівській Аравії. Він запевнив, що Кремль нібито ніколи не відмовлявся від діалогу.

Також повідомлялося, що після зустрічі представників РФ і США в Саудівській Аравії, Трамп фактично зробив Україну винною у війні. Світові ЗМІ відреагували.