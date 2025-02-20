"Начнется хаос": Маск может отключить Starlink в любой момент, — Берлинская

Мария Берлинская считает, что украинцам могут отключить связь через Starlink, а россиянам — оставить: волонтер говорит, что если у Украины не будет плана "Б", то мы "потеряем очень много людей" из-за этого.

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Украинский общественный деятель и волонтер, руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, соучредитель БФ Dignitas и основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская призвала украинских военных позаботиться об обеспечении себя альтернативными средствами связи. Она считает, что Россия совместно с США могут лишить солдат ВСУ "самого важного на фронте" — связи, шантажируя Украину для того, чтобы президент Владимир Зеленский согласился пойти на выдвинутые ранее условия для достижения мира. Об этом волонтер написала в своем Telegram-канале вечером 19 февраля.

"Умным людям сегодня, после заявлений Трампа и Маска, все стало очевидным", — пишет Мария.

Берлинская считает, что дальше Украину будут пробовать "прогнуть под условия сильных", чтобы сделать так, чтобы президент Зеленский уступил, и, наконец, согласился на условия заключения мира, которые сейчас диктуют Россия и США. При этом волонтер считает, что это может происходить "без всякой справедливости", исключительно по праву тех, кто "сильнее".

"На их месте первым делом можно начать шантажировать самым важным на фронте — связью", — говорит Берлинская.

Сейчас очевидное средство связи, которое могут "обрезать" украинцам для достижения собственных целей, — Starlink. Волонтер утверждает, что миллиардер Илон Маск вполне может его выключить для украинских военнослужащих на фронте, и сделать он это может "в любой момент".

На случай такой ситуации военным ВСУ необходимо обеспечить себя альтернативными средствами, которые будут обеспечивать связь.

"Если не иметь плана Б — начнется хаос, мы потеряем очень много людей", — говорит она.

Скриншот | сообщение Берлинской

О каких именно альтернативных средствах говорит волонтер — не указано, однако она добавила, что связные знают их. В то же время женщина утверждает, что равноценной замены Starlink пока не существует.

Такое беспокойство у Берлинской вызвали последние новости из США, в частности заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский — "диктатор". Вслед за ним раскритиковал президента Украины и сам Илон Маск, соратник главы США, который отметил в своих соцсетях то, что Зеленский не может "представлять волю народа". Такие заявления прозвучали 19 февраля.