"Почнеться хаос": Маск може відключити Starlink у будь-який момент, — Берлінська

Марія Берлінська вважає, що українцям можуть вимкнути зв'язок через Starlink, а росіянам — залишити: волонтерка каже, що якщо в України не буде плану "Б", то ми "втратимо дуже багато людей" через це.

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Українська громадська діячка та волонтерка, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones, співзасновниця БФ Dignitas та засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська закликала українських військових подбати про забезпечення себе альтернативними засобами зв'язку. Вона вважає, що Росія спільно із США можуть позбавити солдатів ЗСУ "найважливішого на фронті" — зв'язку, шантажуючи Україну задля того, щоб президент Володимир Зеленський погодився піти на висунуті раніше умови для досягнення миру. Про це волонтерка написала у своєму Telegram-каналі увечері 19 лютого.

"Розумним людям сьогодні, після заяв Трампа і Маска, все стало очевидним", — пише Марія.

Берлінська вважає, що далі Україну будуть пробувати "прогнути під умови сильних", аби зробити так, щоб президент Зеленський поступився, та, зрештою, погодився на умови укладення миру, які наразі диктують Росія та США. При цьому волонтерка вважає, що це може відбуватися "без будь-якої справедливості", виключно за правом тих, хто "сильніший".

"На їхньому місці першим ділом можна почати шантажувати найважливішим на фронті — зв'язком", — каже Берлінська.

Наразі очевидний засіб зв'язку, який можуть "обрізати" українцям для досягнення власних цілей, — Starlink. Волонтерка стверджує, що мільярдер Ілон Маск цілком може його вимкнути для українських військовослужбовців, що на фронті, і зробити він це може "у будь-який момент".

На випадок такої ситуації військовим ЗСУ необхідно забезпечити себе альтернативними засобами, які будуть забезпечувати зв'язок.

"Якщо не мати плану Б — почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей", — каже вона.

Скріншот | допис Берлінської

Про які саме альтернативні засоби говорить волонтерка — не вказано, однак вона додала, що зв'язкові знають їх. Водночас жінка стверджує, що рівноцінної заміни Starlink наразі не існує.

Таке занепокоєння у Берлінської викликали останні новини зі США, зокрема заява Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський — "диктатор". Вслід за ним розкритикував президента України і сам Ілон Маск, поплічник очільника США, який зазначив у своїх соцмережах те, що Зеленський не може "представляти волю народу". Такі заяви пролунали 19 лютого.