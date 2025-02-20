"Божья кара": очки взрываются на глазах пилотов FPV-дронов армии РФ, — источники Фокуса

Украинские разведчики оборудовали "взрывные" очки дистанционными взрывателями, а российские волонтеры привезли их подразделениям БПЛА. Очки с сюрпризом производят не только в Карпатах, но и в Сибири, говорят источники Фокуса в спецслужбах.

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Очки для FPV-дронов взрываются, когда их используют пилоты оккупационных войск России. Десятки таких случаев зафиксированы в нескольких областях России в первые дни февраля, за спецоперацией стоят специалисты Главного управления военной разведки Украины (ГУР МО), сообщают источники Фокуса в украинских спецслужбах.

Внутри очков для пилотов FPV встроили взрывчатку. По словам знакомых с ходом операции, для выполнения задания закупили крупную партию очков для дронов.

Украинские разведчики оборудовали их дистанционными взрывателями. В координации с ГУР МО российские волонтеры отправили "взрывные" очки в подразделения БПЛА ВС РФ как благотворительную помощь.

"На российских пилотов FPV-дронов начала массово сходить "божья кара" за невинно убитых ими людей и зверства, которые они совершают. Таких фактов будет значительно больше, ведь "бандеровские тайники", где изготавливают очки с сюрпризом, есть не только в украинских Карпатах, но и в российской Сибири", — подчеркивают авторы операции.

Источники в ГУР добавляют, что длительная и сложная операция по "выжиганию вражеских глаз" продолжается.

Напомним, американская компания DZYNE Technologies показала недавно комплект для обнаружения и уничтожения дронов Dronebuster DTIM.

Ранее пилоты дронов бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины отследили по оптоволоконным кабелям группу российских операторов БПЛА.