По словам журналистов, удар по российской базе операторов оптоволоконных дронов был стратегическим посылом. Америка может пойти на уступки России, но Украина не обязана этого делать.

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Украинские пилоты дронов отследили по оптоволоконным кабелям группу российских операторов БПЛА до ее базы. Бойцы бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины, возможно, не осознавали, что совершают глубокий акт политического неповиновения, когда во вторник или незадолго до этого отследили российскую группу БПЛА в заснеженном поле к югу от Водяного Донецкой области. Об этом пишет Forbes.

В тот же день американские и российские переговорщики встретились в Эр-Рияде, чтобы обсудить тесные связи между Москвой и Вашингтоном, и возможные пути к прекращению войны в Украине — на условиях, выгодных агрессору.

И пока Соединенные Штаты, судя по всему, отходят от давних союзов с европейскими демократиями и переходят к жесткому авторитарному режиму, президент США Дональд Трамп попытался переложить вину за трехлетнюю масштабную войну на Украину.

"Вы могли бы заключить сделку", — добавил Трамп, по-видимому, не зная, что Украина заключила сделку с Россией — Минское соглашение 2014 года — и что Россия использовала ее в качестве прикрытия для перевооружения и дальнейшего нападения на Украину, отмечают авторы публикации.

Вопреки заявлению Трампа, США не являются главным союзником Украины

Но Соединенные Штаты мало что могут сделать, чтобы заставить Украину прекратить борьбу против российских оккупантов и их северокорейских союзников. Если Украина не приняла ультиматум в самое трудное время, почему же должна принимать его сейчас, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вопреки заявлению Трампа, США не являются главным союзником Украины. ЕС пообещал военную помощь в размере 130 млрд долларов, тогда как США — только 110.

Сброс мины с дрона

"Европа в целом явно обогнала США в плане помощи Украине", — отметил Кильский институт в Германии.

После встречи в Эр-Рияде представителей администрации Трампа и Кремля Зеленский немедленно изменил свою позицию — встретился или позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чтобы укрепить европейскую поддержку.

Тем временем представители Германии намекнули на возможное соглашение о европейской помощи на сумму 730 млрд долларов, которое, если будет принято в ближайшие месяцы, может радикально преобразовать армию Украины и поддерживать украинское сопротивление в течение многих лет.

Все это означает, что Украина может продолжать сражаться независимо от того, что говорит Трамп. И тот украинский патруль беспилотников возле Водяного продемонстрировал устойчивые возможности к сопротивлению.

Операторы бригады "Кара-Даг" охотились за российскими группами БПЛА

У Украины меньше войск и меньше артиллерии, чем у России, но у нее больше и качественнее беспилотники, многие из которых производятся в Украине и оплачиваются украинскими и европейскими фондами. Чтобы сохранить преимущество по части беспилотной авиации, т.е. основные средства сопротивления, украинцам необходимо пресечь любые попытки россиян усилить свои собственные роботизированные возможности.

Пилоты дронов проследили за отражающими солнечный свет оптоволоконными кабелями к скрытой базе российской команды в заснеженных зданиях — и поразили российских операторов с помощью FPV. Это была тактическая победа со стратегическим посылом. Америка может предпочесть подчиниться России, но Украина не обязана этого делать.

Напомним, что в Херсоне КАБ разрушил подъезд, под завалами оказалась женщина, 13-летние близнецы получили повреждения.

Также сообщалось, что, по данным Reuters, администрация Трампа хочет заключить с Украиной упрощенное соглашение о полезных ископаемых.