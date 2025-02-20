"Тактична перемога": ЗСУ відстежили операторів дронів РФ на оптоволокні: аналіз Forbes

За словами журналістів, удар по російській базі операторів оптоволоконних дронів був стратегічним посиланням. Америка може піти на поступки Росії, але Україна не зобов'язана цього робити.

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Українські пілоти дронів відстежили по оптоволоконних кабелях групу російських операторів БПЛА до її бази. Бійці бригади "Кара-Даг" Нацгвардії України, можливо, не усвідомлювали, що вчиняють глибокий акт політичної непокори, коли у вівторок або незадовго до цього відстежили російську групу БПЛА в засніженому полі на південь від Водяного Донецької області. Про це пише Forbes.

Того ж дня американські та російські парламентарі зустрілися в Ер-Ріяді, щоб обговорити тісні зв'язки між Москвою і Вашингтоном, і можливі шляхи до припинення війни в Україні — на умовах, вигідних агресору.

І поки Сполучені Штати, судячи з усього, відходять від давніх союзів з європейськими демократіями та переходять до жорсткого авторитарного режиму, президент США Дональд Трамп спробував перекласти провину за трирічну масштабну війну на Україну.

"Ви могли б укласти угоду", — додав Трамп, мабуть, не знаючи, що Україна уклала угоду з Росією — Мінську угоду 2014 року — і що Росія використовувала її як прикриття для переозброєння і подальшого нападу на Україну, зазначають автори публікації.

Всупереч заяві Трампа, США не є головним союзником України

Але Сполучені Штати мало що можуть зробити, щоб змусити Україну припинити боротьбу проти російських окупантів та їхніх північнокорейських союзників. Якщо Україна не прийняла ультиматум у найважчий час, чому ж повинна приймати його зараз, заявив президент України Володимир Зеленський.

Всупереч заяві Трампа, США не є головним союзником України. ЄС пообіцяв військову допомогу в розмірі 130 млрд доларів, тоді як США — тільки 110.

Скидання міни з дрона

"Європа загалом явно обігнала США в плані допомоги Україні", — зазначив Кільський інститут у Німеччині.

Після зустрічі в Ер-Ріяді представників адміністрації Трампа і Кремля Зеленський негайно змінив свою позицію — зустрівся або подзвонив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і президенту Франції Емманюелю Макрону, щоб зміцнити європейську підтримку.

Тим часом представники Німеччини натякнули на можливу угоду про європейську допомогу на суму 730 млрд доларів, яка, якщо її ухвалять найближчими місяцями, може радикально трансформувати армію України та підтримувати опір протягом багатьох років. Усе це означає, що Україна може продовжувати битися незалежно від того, що говорить Трамп. І патруль безпілотників біля Водяного продемонстрував стійкі можливості до опору.

Оператори бригади "Кара-Даг" полювали за російськими групами БПЛА

В України менше військ і менше артилерії, ніж у Росії, але в неї більші та якісніші безпілотники, багато з яких виробляють в Україні, їх оплачують українські та європейські фонди. Щоб зберегти перевагу в частині безпілотної авіації, тобто основні засоби опору, українцям необхідно припинити будь-які спроби росіян посилити свої власні роботизовані можливості.

Пілоти дронів простежили за оптоволоконними кабелями, що відбивають сонячне світло, до прихованої бази російської команди в засніжених будівлях — і вразили російських операторів за допомогою FPV. Це була тактична перемога зі стратегічним посиланням. Америка може віддати перевагу підкоритися Росії, але Україна не зобов'язана цього робити.

Нагадаємо, що в Херсоні КАБ зруйнував під'їзд, під завалами опинилася жінка, 13-річні близнюки зазнали ушкоджень.

Також повідомлялося, що, за даними Reuters, адміністрація Трампа хоче укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини.