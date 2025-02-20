"Божа кара": окуляри вибухають на очах пілотів FPV-дронів армії РФ, — джерела Фокусу

Українські розвідники обладнали "вибухові" окуляри дистанційними детонаторами, а російські волонтери привезли їх підрозділам БПЛА. Окуляри з сюрпризом виробляють не тільки в Карпатах, а й у Сибіру, кажуть джерела Фокуса в спецслужбах.

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Окуляри для FPV-дронів вибухають, коли їх використовують пілоти окупаційних військ Росії. Десятки таких випадків зафіксовано в кількох областях Росії в перші дні лютого, за спецоперацією стоять фахівці Головного управління військової розвідки України (ГУР МО), повідомляють джерела Фокуса в українських спецслужбах.

Усередині окулярів для пілотів FPV вбудували вибухівку. За словами знайомих із ходом операції, для виконання завдання закупили велику партію окулярів для дронів.

Українські розвідники обладнали їх дистанційними детонаторами. У координації з ГУР МО російські волонтери відправили "вибухові" окуляри в підрозділи БПЛА ЗС РФ як благодійну допомогу.

"На російських пілотів FPV-дронів почала масово сходити "божа кара" за невинно вбитих ними людей і звірства, які вони вчиняють. Таких фактів буде значно більше, адже "бандерівські схованки", де виготовляють окуляри з сюрпризом, є не тільки в українських Карпатах, а й у російському Сибіру", — підкреслюють автори операції.

Джерела в ГУР додають, що тривала і складна операція з "випалювання ворожих очей" триває.

Нагадаємо, американська компанія DZYNE Technologies показала нещодавно комплект для виявлення і знищення дронів Dronebuster DTIM.

Раніше пілоти дронів бригади "Кара-Даг" Нацгвардії України відстежили по оптоволоконних кабелях групу російських операторів БПЛА.