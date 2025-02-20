"Поняли, что попали впросак": бойцы ВСУ рассказали, как случайно забрели на позицию россиян

На дворе была темная ночь, а бойцы были с фонариками и продовольствием. Благодаря этому было ликвидировано 2 десятка оккупантов.

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Украинские связисты во время одного из боевых заданий случайно наткнулись на позицию россиян. Благодаря такой "импровизированной разведке" было ликвидировано 20 оккупантов. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Александр Загородний — майор, до недавнего времени служил в полку связи в сводной стрелковой бригаде Воздушных сил ВСУ. Он шутит, что из-за войны его знания "географии удалось значительно расширить". Он воевал на Херсонском, Запорожском, Сумском, Харьковском, Днепропетровском направлениях. "Койот" вспомнил случай, как его группа случайно наткнулась на вражескую позицию и спаслась благодаря ловкости.

"Как-то наши ребята немного промахнулись и зашли на позицию к рашистам. На дворе — темная ночь, они с фонариками, а еще — с водой и продовольствием... Дошли до вражеского блиндажа и услышали: "Стой! Кто идет?" Здесь р*шистскую ни с чем не перепутаешь, поняли, что попали в серьезную неприятность", — вспомнил он.

Бойцы оценили ситуацию и поняли, что сейчас у них нет другого выхода, как быстро оттуда уйти.

"Бежали так быстро, что, пожалуй, и профессиональные спринтеры позавидовали бы. Даже воду оккупантам не оставили! На утро, благодаря нашей спонтанной "импровизированной разведке" (со счастливым концом), а еще точному сбросу с дрона — в этом российском блиндаже "задвухсотили" до десяти орков", — рассказал Александр Завгородний.

Александр Завгородний с побратимами

Недавно "Койота" перевели в одну из бригад десантно-штурмовых войск.

Напомним, что ранее в Донецкой области бойцы бригады "Хищник" и батальона "Эней" пробрались к домам, где разместились в Торецке россияне и устроили им масштабный взрыв. Мощный "бадабум" перечеркнул планы россиян использовать эти дома как базу для своих диверсионных групп.

Также сообщалось, что на Покровском направлении 2 бойца вытащили раненого собрата из-под носа у россиян.