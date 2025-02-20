"Зрозуміли, що втрапили в халепу": бійці ЗСУ розповіли, як випадково забрели на позицію росіян

На дворі була темна ніч, а бійці були з ліхтариками та продовольством. Завдяки цьому було ліквідовано 2 десятки окупантів.

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Українські зв'язківці під час одного з бойових завдань випадково натрапили на позицію росіян. Завдяки такій "імпровізованій розвідці" було ліквідовано 20 окупантів. Про це розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Олександр Загородній – майор, донедавна служив в полку зв’язку у зведеній стрілецькій бригаді Повітряних сил ЗСУ. Він жартує, що через війну його знання "географії вдалось значно розширити". Він воював на Херсонському, Запорізькому, Сумському, Харківському, Дніпропетровському напрямках. "Койот" згадав випадок, як його група ненароком натрапила на ворожу позицію і врятувалася завдяки спритності.

"Якось наші хлопці трішки промахнулись і зайшли на позицію до рашистів. На дворі — темна ніч, вони із ліхтариками, а ще — із водою та продовольством… Дійшли до ворожого бліндажа і почули : "Стой! Кто идет?" Тут р*шистську ні з чим не переплутаєш, зрозуміли, що втрапили в серйозну халепу", — пригадав він.

Бійці оцінили ситуацію і зрозуміли, що зараз в них немає іншого виходу, як швидко звідти накивати п'ятами.

"Бігли так швидко, що, мабуть, і професійні спринтери позаздрили б. Навіть воду окупантам не залишили! На ранок, завдяки нашій спонтанній "імпровізованій розвідці" (із щасливим кінцем), а ще влучному скиду із дрона — у цьому російському бліндажі "задвухсотили" до десяти орків", — розповів Олександр Завгородній.

Олександр Завгородній з побратимами

Нещодавно "Койота" перевели до однієї з бригад десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, що раніше на Донеччині бійці бригади Хижак" та батальйону "Еней" пробралися до будинків, де розмістилися в Торецьку росіяни і влаштували їм масштабний вибух. Потужний "бадабум" перекреслив плани росіян використовувати ці будинки як базу для своїх диверсійних груп.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку 2 бійці витягли пораненого побратима з-під носа у росіян.