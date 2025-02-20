Может ли полиция проверять военно-учетные документы: юристы дали четкий ответ

Правоведы отметили, что военнообязанный не имеет права отказаться от предъявления документов. В противном случае его могут привлечь к ответственности.

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В период действия военного положения все без исключения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь с собой военно-учетный документ в форме QR-кода "Резерв+" или письменного документа. Отсутствие у мужчин такого документа квалифицируется как нарушение правил воинского учета. Проверять его могут не только представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, но и полицейские. Об этом рассказали юристы юридической компании "inseinin".

Правоохранители могут требовать от мужчин соответствующие военно-учетные документы. При этом военнообязанные лица не имеют права отказаться от предоставления их на ознакомление представителям Нацполиции.

Проверка документов может осуществляться в общественных местах, по месту жительства и работы, в общественных местах или на блок-постах, во время посещения паспортного сервиса МВД, остановки автомобиля из-за нарушения ПДД или оформления ДТП. Специалисты добавляют, что работники полиции могут считывать военно-учетные документы и проверять данные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных, резервистов. В случае выявления нарушения правил воинского учета или административного розыска за совершение административного правонарушения правоохранители могут задерживать и доставлять военнообязанного в районный ТЦК.

В компании добавили, что основаниями для осуществления административного задержания работниками полиции являются:

уклонение от явки в ТЦК по повестке;

отсутствие военно-учетного документа;

непребывание на воинском учете;

отказ от вручения повестки;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;

другие нарушения правил воинского учета, которые предусмотрены постановлением КМУ №1487.

Ранее юристы рассказывали, как действовать в случае незаконной мобилизации работниками ТЦК. Лицо может обжаловать принятое решение двумя способами.

Специалисты также отмечали, что во время войны не могут призвать в ряды ВСУ некоторые категории населения. Они могут получить отсрочку от мобилизации.