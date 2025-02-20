Чи може поліція перевіряти військово-облікові документи: юристи дали чітку відповідь

Правознавці зазначили, що військовозобов'язаний не має права відмовитись від пред'явлення документів. В інакшому випадку його можуть притягнути до відповідальності.

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В період дії воєнного стану всі без виключення чоловіки віком від 18 до 60 років зобовʼязані мати з собою військово-обліковий документ у формі QR-коду "Резерв+" або письмового документа. Відсутність у чоловіків такого документа кваліфікується як порушення правил військового обліку. Перевіряти його можуть не тільки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а й поліцейські. Про це розповіли юристи юридичної компанії "inseinin".

Правоохоронці можуть вимагати від чоловіків відповідні військово-облікові документи. При цьому військовозобов'язані особи не мають права відмовитись від надання їх на ознайомлення представникам Нацполіції.

Перевірка документів може здійснюватись в громадських місцях, за місцем проживання та роботи, у громадських місцях або на блок-постах, під час відвідування паспортного сервісу МВС, зупинки автомобіля через порушення ПДР або оформлення ДТП. Фахівці додають, що працівники поліції можуть зчитувати військово-облікові документи та перевіряти дані через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних, резервістів. У випадку виявлення порушення правил військового обліку або адміністративного розшуку за вчинення адміністративного правопорушення правоохоронці можуть затримувати та доставляти військовозобовʼязаного до районного ТЦК.

В компанії додали, що підставами для здійснення адміністративного затримання працівниками поліції є:

ухилення від явки до ТЦК за повісткою;

відсутність військово-облікового документа;

неперебування на військовому обліку;

відмова від вручення повістки;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії;

інші порушення правил військового обліку, які передбачені постановою КМУ №1487.

Раніше юристи розповідали, як діяти у випадку незаконної мобілізації працівниками ТЦК. Особа може оскаржити прийняте рішення двома способами.

Фахівці також зазначали, що під час війни не можуть призвати до лав ЗСУ деякі категорії населення. Вони можуть отримати відстрочку від мобілізації.