По словам Ивана Тимочко, российский президент Владимир Путин требует капитуляции, поскольку не смог достичь этого с помощью агентов и подкупов.

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Украина уже выиграла войну, и Россия это понимает. Осталось только закрепить результаты, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Войну мы выиграли уже. Вопрос закрепления результатов. Три года назад Путин требовал целую Украину, а параллельно планировал еще захватить Балтию и Польшу. Сейчас он, имея значительные ресурсы и поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи, претендует лишь на четыре области, которые он не смог полностью оккупировать", — добавил он.

Президент Российской Федерации сейчас требует капитуляции. По словам Ивана Тимочко, Владимир Путин не смог этого достичь военным и политическим путем, а также за счет сети агентуры и подкупов большого количества европейских чиновников, политиков "или даже глав их государств".

Иван Тимочко добавил, что консолидация украинцев сейчас крайне важна. Теперь необходимо избежать внутренних конфликтов и ссор, потому что в прошлом враг часто пользовался этим.

"А весь этот информационный шум на мировой арене, международной — это не более, чем попытки ряда политиков, которые получили сравнительно недавно свои должности, сформировать какой-то свой образ или стать на должности с позиции сильных. Но между желанием и реальностью очень огромная пропасть, которую нужно заполнять тяжелым трудом и консолидацией со всеми партнерами и союзниками. Поэтому наблюдаем за этим и готовимся праздновать классическую, стабильную победу, но на это нужно время", — добавил он.

В то же время Главное управление разведки Министерства обороны Украины отметило, что Россия объявит "победу" 24 февраля. Россияне готовятся объявить победу над Украиной и НАТО к "круглой" дате.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп будет с официальным визитом в Москве 9 мая. Вашингтон планирует до этой даты достичь успеха в урегулировании ситуации в Украине.