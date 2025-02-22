За словами Івана Тимочка, російський президент Володимир Путін вимагає капітуляції, оскільки не зміг досягти цього за допомогою агентів та підкупів.

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Україна уже виграла війну, і Росія це розуміє. Залишилося тільки закріпити результати, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Війну ми виграли вже. Питання закріплення результатів. Три роки тому Путін вимагав цілу Україну, а паралельно планував ще захопити Балтію та Польщу. Зараз він, маючи значні ресурси та підтримку Китаю, Ірану та Північної Кореї, претендує лише на чотири області, які він не зміг повністю окупувати", — додав він.

Президент Російської Федерації зараз вимагає капітуляції. За словами Івана Тимочка, Володимир Путін не зміг цього досягнути військовим та політичним шляхом, а також за рахунок мережі агентури й підкупів великої кількості європейських чиновників, політиків "чи навіть глав їх держав".

Іван Тимочко додав, що консолідація українців зараз вкрай важлива. Тепер необхідно уникнути внутрішніх конфліктів і сварок, бо в минулому ворог часто користувався цим.

"А весь цей інформаційний шум на світовій арені, міжнародній — це не більше, ніж намагання ряду політиків, які отримали порівняно недавно свої посади, сформувати якийсь свій образ чи стати на посади з позиції сильних. Але між бажанням і реальністю дуже величезна прірва, яку потрібно заповнювати важкою працею і консолідацією з усіма партнерами і союзниками. Тому спостерігаємо за цим і готуємось святкувати класичну, стабільну перемогу, але на це потрібен час", — додав він.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначило, що Росія оголосить "перемогу" 24 лютого. Росіяни готуються оголосити перемогу над Україною і НАТО до "круглої" дати.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп буде з офіційним візитом у Москві 9 травня. Вашингтон планує до цієї дати досягти успіху у врегулюванні ситуації в Україні.