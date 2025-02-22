На Львовщине не будут платить помощь участникам Революции Достоинства: что известно

Депутат Львовского областного совета Ирина Супрун заявила о прекращении выплат этим категориям населения. Львовская ОГА никак не отреагировала на сообщение.

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Львовская областная государственная администрация приняла решение о прекращении социальных выплат семьям Героев Небесной Сотни и участникам Революции Достоинства. Также это решение касается защитников и защитниц, на своей странице в Facebook написала депутат Львовского областного совета Ирина Супрун.

"На 12 году войны Львовская областная государственная администрация решила лишить выплат семей Героев Небесной Сотни, лиц с инвалидностью, которые принимали участие в Революции Достоинства, Защитников и Защитниц с 2014 года", — написала она.

Решение Львовской администрации

Депутат обратилась к администрации с вопросом, почему указанные категории населения лишены социальной помощи. Она отметила, что этот пост можно считать "публичным обращением".

Отмена социальных выплат: реакция Львовской ОГА: реакция Львовской ОГА

Львовская областная государственная администрация на момент написания материала никак не отреагировала на пост Ирины Супрун. На странице в Facebook информация отсутствует.

Отметим, что с 1 марта 2025 года в Украине будут изменены условия государственной программы "Приют", предусматривающей выплату денежной компенсации гражданам, которые предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам. В результате этого некоторые украинцы могут лишиться этой поддержки.

Напомним, что в Украине полгода функционирует программа "Национальный кэшбек". За это время к ней присоединилось более 1700 украинских производителей. Самыми активными являются бизнесы Киева, Днепропетровщины и Харьковщины. Всего в программе принимают участие более 5 миллионов граждан.