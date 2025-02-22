На Львівщині не платитимуть допомогу учасникам Революції Гідності: що відомо

Депутатка Львівської обласної ради Ірина Супрун заявила про припинення виплат цим категоріям населення. Львівська ОДА ніяк не відреагувала на повідомлення.

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Львівська обласна державна адміністрація ухвалила рішення про припинення соціальних виплат родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності. Також це рішення стосується захисників та захисниць, на своїй сторінці у Facebook написала депутатка Львівської обласної ради Ірина Супрун.

"На 12 році війни Львівська обласна державна адміністрація вирішила позбавити виплат сімей Героїв Небесної Сотні, осіб з інвалідністю які брали участь у Революції Гідності, Захисників та Захисниць з 2014 року", — написала вона.

Рішення Львівської адміністрації

Депутатка звернулась до адміністрації із запитанням, чому вказані категорії населення позбавлені соціальної допомоги. Вона зазначила, що цей пост можна вважати "публічним зверненням".

Скасування соціальних виплат: реакція Львівської ОДА

Львівська обласна державна адміністрація на момент написання матеріалу ніяк не відреагувала на пост Ірини Супрун. На сторінці в Facebook інформація відсутня.

Зазначимо, що з 1 березня 2025 року в Україні буде змінено умови державної програми "Прихисток", що передбачає виплату грошової компенсації громадянам, які надають житло внутрішньо переміщеним особам. Унаслідок цього деякі українці можуть позбутися цієї підтримки.

Нагадаємо, що в Україні пів року функціонує програма "Національний кешбек". За цей час до неї долучилося понад 1700 українських виробників. Найактивнішими є бізнеси Києва, Дніпропетровщини та Харківщини. Загалом у програмі беруть участь понад 5 мільйонів громадян.