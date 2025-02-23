Спустя два года после ранения, изменившего жизнь, Андрей Рублюк, 38-летний старший сержант украинского разведывательного подразделения, вновь в "пикселе". Руки заменили пиратские протезы-крюки, нога также стоит на протезе.

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Украинский разведчик не знает, как долго длилась его клиническая смерть после разрыва взрывного устройства. Все, что помнит Андрей Рублюк, — это невыносимый холод, темнота и страх. Об этом пишет The Associated Press.

Когда он пришел в сознание — уже без обеих рук и левой ноги — его охватила мучительная боль, а галлюцинации затуманили разум.

"Это опыт, который вы не пожелаете никому", — объяснил 38-летний старший сержант украинского разведывательного подразделения.

Спустя два года он вновь в "пикселе", руки заменили пиратские протезы-крюки, нога также стоит на искусственной конечности. С момента взрыва Рублюк знал, что его жизнь изменилась навсегда. Но он все же поклялся вернуться на поле боя.

"Сражаться руками и ногами может каждый. Сражаться без них — это вызов. Но только те, кто принимают вызовы и сражаются с ними, по-настоящему живы", — объяснил он.

Во многих украинских бригадах есть как минимум один, а часто и несколько солдат с ампутированными конечностями, которые все еще находятся на действительной службе — люди, которые вернулись в бой из чувства долга.

Они среди 380 000 раненных на войне, по словам президента Владимира Зеленского. Еще 46 000, по данным главы государства, погибли в течение трехлетнего полномасштабного вторжения.

На передовой Россия тратит огромное количество оружия и человеческих жизней, чтобы добиться небольших, но устойчивых территориальных приобретений. Тем временем Украина, уступающая по численности и вооружению, сталкивается с трудностями не только на поле боя, но и в дипломатической плоскости. Именно эта ужасная ситуация вынуждает раненых солдат возвращаться на фронт.

Им было сложнее лежать на больничной койке, чем стоять рядом со побртимами, защищая Украину. Но все они сходятся в одном: когда война закончится, они не проведут больше ни дня в форме; вступление в армейские ряды никогда не было для них главным в жизни.

Рублюк вернулся в спецназ прошлой весной в качестве старшего сержанта в разведывательном подразделении "Артан", где он обучал новых солдат и следил за вражескими беспилотниками. Его реабилитация началась в конце 2022 года, но он объяснил, что этот процесс, по сути, не заканчивается.

"Каждый новый день — часть моей реабилитации", — объяснил он, добавив, что его новое тело — это баланс между принятием себя и постоянным восстановлением.

Товарищ, который был с Рублюком, когда произошел взрыв, и получил незначительные травмы, хорошо помнит этот момент.

"Я думал, что он мертв", — сказал солдат, не назвавший своего имени.

В тот момент жизнь Рублюка висела на волоске. Его перевезли в ближайшую больницу, у него остановилось сердце, но в конечном итоге его все же реанимировали, сказал военный хирург Антон Яковенко. Боец провел в больничных палатах и ​​реабилитационных центрах в Филадельфии и штате Флорида около пяти месяцев.

Возвращение на линию фронта сродни возвращению домой

Максим Высоцкий в ноябре 2023 года наступил на мину сразу же после того, как завершил работу со своим дроном. Взрыв был мгновенным. Когда он посмотрел на свою левую ногу, все, что он увидел, это кость.

"Я быстро смирился с тем, что моей ноги больше нет. Какой смысл в трауре? Плач и беспокойство ее не вернут", — объяснил 42-летний боец.

К маю следующего года вновь был в строю и назвал это чувство "возвращением домой".

"Выходить из этого нужно не как человек, сломленный войной и списанный со счетов, а как человек, которого пытались сломать, но не смогли", — объяснил он. — Ты возвращается и доказываешь, что все еще можешь что-то сделать, и уйдешь только тогда, когда сам решишь".

Теперь Высоцкий командует группой пилотов FPV, которые проводят ночные миссии. Он оценивает риски и принимает стратегические решения, но редко отправляется на боевые задания. Несмотря на травму, он никогда не жалел о том, что пошел в армию.

"Каждый должен идти своим путем, и на этом пути будут испытания. Ты можешь попытаться избежать своей судьбы, но она всегда тебя настигнет. Вот почему я никогда не жалел", — добрил он.

Боевой медик, ставший военным психологом

Два с половиной года назад капитан Александр Пузиков позвонил своей жене, чтобы сказать, что у него оторвана левая рука, она подумала, что он шутит.

"Я никогда не забуду тот день. Когда я вошла в отделение интенсивной терапии, его первыми словами были: "Ты ведь меня не оставишь, правда?" — вспомнила Ирина Пузикова.

Она оставалась вместе с ним, переезжая из больницы в больницу, пока он восстанавливался и учился жить с полной ампутацией руки.

Когда он решил вернуться в армию, она не удивилась. "Я ни на секунду не думала, что все может быть иначе", — объяснила она.

До ранения 40-летний Пузиков был военным медиком. Вернувшись на службу, он переквалифицировался в психолога и помогал солдатам справляться с психологическими последствиями трех лет войны.

"Пока война продолжается, я не уйду — я помогу всем, чем смогу", — сказал он.

Однако его собственная борьба продолжается. Он страдает от фантомной боли. По его словам, кажется, что отсутствующая рука сжата в кулак, а боль такая острая, что режет, как нож. Он надеется, что еще одна операция, наконец-то, облегчит болевые ощущения.

Подходящий протез он не может получить из-за бюрократических сложностей. Как и многие другие бойцы, которые не могут найти подходящий протез, он продолжает службу без него.

После потери руки Александр Жалинский из пехотинца превратился в штурмана-водителя. 34-летний боец шутит, что протез годится только для рыбалки.

"Сначала мне эта работа не нравилась. Когда я вернулся на службу, то был готов вернуться в пехоту. Но со временем я принял новую роль", — объяснил Жалинский.

Осенью 2023 года он попал под артиллерийский обстрел, руку оторвало, боль была невыносимой. Он поднялся, оглядываясь в поисках товарищей; но оказалось, что выжить удалось ему одному.

Несколько раз пытался затянуть жгут, но тот не держался. Связи не было, попросить о помощи он не мог, оставался только один выход — двигаться к точке эвакуации, заставляя себя оставаться в сознании на каждом шаге.

"Мне казалось, что я иду вечно", — объяснил украинский защитник, добавив, что закрадывались темные мысли, но он напоминал себе о пяти крестниках, и поэтому должен был выжить. Солдаты из соседнего подразделения заметили его, стабилизировали его состояние и доставили в безопасное место. С этого момента не было никаких сомнений — как только он поправится, вернется в бой.

Напомним, что 23 февраля РФ обстреляла Украину рекордным количеством "шахедов" за время полномасштабной войны.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, ВСУ удалось остановить продолжавшееся около года наступление ВС РФ на Покровском направлении.