Догнать Китай: в США создают ракету класса "воздух-воздух" AIM-260A нового поколения (видео)

Усилия американцев вполне понятны, поскольку на сегодняшний день воздушные силы НОАК имеют в арсенале аналогичную ракету PL-17, дальность поражения которой, по некоторым данным, превышает 300 км.

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Военно-морские силы США представили первый официальный рендер перспективной ракеты класса "воздух-воздух" AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Проект организован как ответ на успехи Китая в области авиационных систем, поскольку НОАК имеет на вооружении ракету PL-17, с дальностью свыше 300 км. Подробнее об американской разработке пишет Naval News.

До недавнего времени внешний вид AIM-260A оставался засекреченным. Однако в новой публикации западные обозреватели представили новый рендер ракеты. Ранее предполагалось, что AIM-260A будет внешне похожа на AIM-120 AMRAAM, но опубликованное изображение показало ряд отличий в конструкции.

Согласно имеющимся данным, AIM-260A JATM:

сохраняет габариты AIM-120 AMRAAM для совместимости с существующими самолетами,

не имеет аэродинамических рулей в средней части корпуса, как у AMRAAM,

вероятно, оснащена новым твердотопливным двигателем для увеличенной дальности.

Минимальная пороговая дальность новой JATM установлена на уровне 190 км, однако есть сведения, что реальная дальность ракеты превышает официально заявленные параметры.

Рендер с изображением ракеты AIM-260A JATM

Комментируя обзор вооружения эксперты Defense Express отметили, что в 2022 году ВВС США опубликовали кадры, на которых показан пуск AIM-260A из внутреннего отсека F-22, но это остается одной из немногих доступных иллюстраций проекта. Также было опубликовано видео одного из тестов с использованием самолетов-мишеней QF-16. Тогда ожидалось, что ракета поступит в серийное производство в 2023 году, однако на данный момент нет подтверждений, что этот этап был достигнут.

Напомним, в 2023 в Китае продемоснтрировали полет истребителей J-16, оснащенных различными конфигурациями ракет "воздух-воздух". В их числе огромная ракета PL-17, которая обладает, по некоторым источникам, дальностью до 400 км.