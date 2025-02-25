Догнать Китай: в США создают ракету класса "воздух-воздух" AIM-260A нового поколения (видео)
Усилия американцев вполне понятны, поскольку на сегодняшний день воздушные силы НОАК имеют в арсенале аналогичную ракету PL-17, дальность поражения которой, по некоторым данным, превышает 300 км.
Военно-морские силы США представили первый официальный рендер перспективной ракеты класса "воздух-воздух" AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Проект организован как ответ на успехи Китая в области авиационных систем, поскольку НОАК имеет на вооружении ракету PL-17, с дальностью свыше 300 км. Подробнее об американской разработке пишет Naval News.
До недавнего времени внешний вид AIM-260A оставался засекреченным. Однако в новой публикации западные обозреватели представили новый рендер ракеты. Ранее предполагалось, что AIM-260A будет внешне похожа на AIM-120 AMRAAM, но опубликованное изображение показало ряд отличий в конструкции.
Согласно имеющимся данным, AIM-260A JATM:
- сохраняет габариты AIM-120 AMRAAM для совместимости с существующими самолетами,
- не имеет аэродинамических рулей в средней части корпуса, как у AMRAAM,
- вероятно, оснащена новым твердотопливным двигателем для увеличенной дальности.
Минимальная пороговая дальность новой JATM установлена на уровне 190 км, однако есть сведения, что реальная дальность ракеты превышает официально заявленные параметры.
Комментируя обзор вооружения эксперты Defense Express отметили, что в 2022 году ВВС США опубликовали кадры, на которых показан пуск AIM-260A из внутреннего отсека F-22, но это остается одной из немногих доступных иллюстраций проекта. Также было опубликовано видео одного из тестов с использованием самолетов-мишеней QF-16. Тогда ожидалось, что ракета поступит в серийное производство в 2023 году, однако на данный момент нет подтверждений, что этот этап был достигнут.
Напомним, в 2023 в Китае продемоснтрировали полет истребителей J-16, оснащенных различными конфигурациями ракет "воздух-воздух". В их числе огромная ракета PL-17, которая обладает, по некоторым источникам, дальностью до 400 км.