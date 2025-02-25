Наздогнати Китай: у США створюють ракету класу "повітря-повітря" AIM-260A нового покоління (відео)

Зусилля американців цілком зрозумілі, оскільки на сьогодні повітряні сили НВАК мають в арсеналі аналогічну ракету PL-17, дальність ураження якої, за деякими даними, перевищує 300 км.

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Військово-морські сили США представили перший офіційний рендер перспективної ракети класу "повітря-повітря" AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Проєкт організовано як відповідь на успіхи Китаю в галузі авіаційних систем, оскільки НВАК має на озброєнні ракету PL-17, з дальністю понад 300 км. Детальніше про американську розробку пише Naval News.

Донедавна зовнішній вигляд AIM-260A залишався засекреченим. Однак у новій публікації західні оглядачі представили новий рендер ракети. Раніше передбачалося, що AIM-260A буде зовні схожа на AIM-120 AMRAAM, але опубліковане зображення показало низку відмінностей у конструкції.

Згідно з наявними даними, AIM-260A JATM:

зберігає габарити AIM-120 AMRAAM для сумісності з наявними літаками,

не має аеродинамічних рулів у середній частині корпусу, як у AMRAAM,

ймовірно, оснащена новим твердопаливним двигуном для збільшеної дальності.

Мінімальна порогова дальність нової JATM встановлена на рівні 190 км, проте є відомості, що реальна дальність ракети перевищує офіційно заявлені параметри.

Рендер із зображенням ракети AIM-260A JATM

Коментуючи огляд озброєння, експерти Defense Express зазначили, що 2022 року ВПС США опублікували кадри, на яких показано пуск AIM-260A з внутрішнього відсіку F-22, але це залишається однією з небагатьох доступних ілюстрацій проєкту. Також було опубліковано відео одного з тестів з використанням літаків-мішеней QF-16. Тоді очікувалося, що ракета надійде в серійне виробництво у 2023 році, проте наразі немає підтверджень, що цей етап було досягнуто.

Нагадаємо, у 2023 році в Китаї продемонстрували політ винищувачів J-16, оснащених різними конфігураціями ракет "повітря-повітря". Серед них величезна ракета PL-17, яка має, за деякими джерелами, дальність до 400 км.