Джей Ди Вэнс заявил, что граждане США украинского происхождения должны заботиться прежде всего об интересах своей новой нации — США.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал американцев украинского происхождения отказаться от лояльности к Украине. Об этом он написал на своей странице в сети Х.

Джей Ди Вэнс заявил, что граждане США украинского происхождения должны заботиться прежде всего об интересах своей новой нации — США. Он считает "оскорбительным" желание иммигрантов использовать "силу и влияние США" для решения "старого этнического соперничества"

"Во время моей кампании в Сенат в 2022 году я встретил мужчину украинского происхождения в штате Огайо. Его очень разозлили мои взгляды на конфликт и мое желание как можно быстрее его завершить. "Вы пытаетесь бросить мою страну, и мне это не нравится". "Господин, — ответил я, — ваша страна — Соединенные Штаты Америки, и моя тоже", — написал он.

Он заявил, что считает оскорбительным то, что новый иммигрант в США желает использовать силу и влияние своей новой нации, чтобы уладить этническое соперничество старого.

"Одной из важнейших частей ассимиляции является восприятие "своей" страны как США. Это часть соглашения: если вас приветствуют в нашей национальной семье, вы должны заботиться об интересах Соединенных Штатов. Я знаю многих иммигрантов, которые имеют правильную точку зрения, и я им благодарен. Например, во время той кампании (и после нее) я встречал многих украинских американцев, которые соглашались с моими взглядами или, по крайней мере, задавали правильный вопрос: что в лучших интересах Соединенных Штатов?", — написал Вэнс.

Напомним, что ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что существование Украины зависит от американской поддержки, а со стороны президента Украины Владимира Зеленского было "глупо" высказывать публичные оскорбления в адрес Дональда Трампа.