"Отслеживаем по истерии россиян": в Defense Express объяснили, почему КАБы РФ потеряли свое преимущество

В прошлом году РФ использовала для ударов по территории Украины 44 тысячи КАБов. В этом году она запланировала нарастить темпы их изготовления до 70 тысяч, но сейчас столкнулась с дилеммой, что эти боеприпасы уже не так эффективны, как раньше.

Related video

Российские оккупанты начали в сетях устраивать истерики из-за того, что их управляемые авиабомбы (КАБы) уже не имеют такого влияния на фронт, как это было раньше. Из-за этого их продвижение в Донецкой области застопорилось. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Украина существенно увеличила насыщенность средствами ПВО на линии фронта, которые научились вести борьбу с КАБами. Об этом он сказал в комментарии "Эспрессо".

"Действительно, у врага ставка на КАБы была колоссальная. Это один из трех компонентов, где они имели преимущество: живая сила, КАБы, против которых не было до определенного времени антидота, и дроны на оптоволокне, где россияне были первыми в использовании этого направления вооружений. Сейчас мы догоняем противника по дронам на оптоволокне", — отметил Згурец.

По его словам, в прошлом году российские оккупанты использовали для ударов по территории Украины 44 тысячи КАБов. В этом году они запланировали нарастить темпы их изготовления до 70 тысяч, но сейчас столкнулись с дилеммой, что они уже не так эффективны, как раньше.

"Этот перелом мы сейчас отслеживаем по истерии в российских пабликах, потому что два дня назад была целая волна внутрироссийских обсуждений о том, что происходит с их КАБами. То есть, если раньше на цель они выбрасывали одну-две бомбы и одна из них максимально приближалась к точке прицеливания, то сейчас бросают 8-16, а все равно КАБы не приближаются к тем объектам, в которые они должны были попасть", — пояснил Згурец.

Эксперт сделал вывод, что Украина существенно увеличила количество систем ПВО на линии фронта, а также вокруг важных объектов. Речь идет об объектах энергетической и критической инфраструктуры в городах и поселках.

"Это то, что сейчас нивелирует потенциал КАБов. Хотя угроза сохраняется, потому что эти бомбы, даже в неуправляемом варианте, когда отклоняются, могут попасть в наши мирные объекты, как это было недавно в Константиновке", — подчеркнул Згурец.

Он добавил, что угроза вражеских КАБов сохраняется, но эффект как оружия, связанного с уничтожением определенных целей, существенно упал.

Напомним, что ранее издание материале Forbes писало, что украинские радиоглушители стали настолько эффективными и многочисленными, что ими "насыщена линия фронта" и КАБы РФ не могут связываться с группой своих спутников, из-за чего сбиваются с места и взрываются где-то в полях.

Также 7 февраля сообщалось, что Силы обороны сбили первый российский КАБ в пригороде Запорожья. Позже в Воздушных силах сообщили, что это не первый такой случай.