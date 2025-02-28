"Відстежуємо по істерії росіян": в Defense Express пояснили, чому КАБи РФ втратили свою перевагу

Минулого року РФ використала для ударів по території України 44 тисячі КАБів. Цього року вона запланувала наростити темпи їхнього виготовлення до 70 тисяч, але зараз зіштовхнулася з дилемою, що ці боєприпаси вже не такі ефективні, як раніше.

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Російські окупанти почали в мережах влаштовувати істерики через те, що їхні керовані авіабомби (КАБи) вже не мають такого впливу на фронт, як це було раніше. Через це їхнє просування на Донеччині застопорилося. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Україна суттєво збільшила насиченість засобами ППО на лінії фронту, які навчилися вести боротьбу з КАБами. Про це він сказав в коментарі "Еспресо".

"Дійсно, у ворога ставка на КАБи була колосальна. Це один з трьох компонентів, де вони мали перевагу: жива сила, КАБи, проти яких не було до певного часу антидота, і дрони на оптоволокні, де росіяни були першими в використанні цього напрямку озброєнь. Зараз ми наздоганяємо противника по дронах на оптоволокні", — зауважив Згурець.

За його словами, минулого року російські окупанти використали для ударів по території України 44 тисячі КАБів. Цього року вони запланували наростити темпи їхнього виготовлення до 70 тисяч, але зараз зіштовхнулися з дилемою, що вони вже не такі ефективні, як раніше.

"Цей перелом ми зараз відстежуємо по істерії в російських пабліках, тому що два дні тому була ціла хвиля внутрішньоросійських обговорень про те, що відбувається з їхніми КАБами. Тобто, якщо раніше на ціль вони викидали одну-дві бомби й одна з них максимально наближалася до точки прицілювання, то зараз кидають 8–16, а все одно КАБи не наближаються до тих об'єктів, в які вони мали поцілити", — пояснив Згурець.

Експерт зробив висновок, що Україна суттєво збільшила кількість систем ППО на лінії фронту, а також навколо важливих об'єктів. Йдеться про об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури в містах і селищах.

"Це те, що зараз нівелює потенціал КАБів. Хоча загроза зберігається, тому що ці бомби, навіть в некерованому варіанті, коли відхиляються, можуть влучити в наші мирні об'єкти, як це було нещодавно в Костянтинівці", — наголосив Згурець.

Він додав, що загроза ворожих КАБів зберігається, але ефект як зброї, пов'язаної зі знищенням визначених цілей, суттєво впав.

Нагадаємо, що раніше видання матеріалі Forbes писало, що українські радіоглушники стали настільки ефективними і численними, що ними "насичена лінія фронту" і КАБи РФ не можуть зв’язуватися із групою своїх супутників, через що збиваються з місця і вибухають десь у полях.

Також 7 лютого повідомлялося, що Сили оборони збили перший російський КАБ у передмісті Запоріжжя. Пізніше в Повітряних силах повідомили, що це не перший такий випадок.