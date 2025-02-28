Немцы работают над ракетой RCM2: она потенциально интереснее ВСУ, чем Taurus, — Defense Express

Ожидается, что оружие будет иметь дальность в 500 километров или даже больше. Оно сможет не только поражать цели, но и искать их в определенной зоне.

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Ракетная компания MBDA Deutschland достигла "значительного прогресса" в разработке RCM2. Разработчики хотят "заморозить дизайн" в этом году и определить ключевые характеристики, чтобы провести испытания с земли до 2028 года. Об этом со ссылкой на источники 26 февраля сообщили на немецком портале Hartpunkt.

RCM2 представили только в середине 2024 года — на авиационной выставке ILA в Берлине. Производитель обещает, что ракета будет иметь широкий диапазон вариантов применения и большой радиус действия. Она будет оборудована Стелс-технологиями, чтобы работать в жестких или защищенных операционных зонах.

Ожидается, что RCM2 можно будет запускать с воздуха, земли и моря, что должно увеличить спрос на нее. Кроме того, на дальнейших этапах расширения ракета сможет получать разведданные или данные о целях благодаря датчикам, которые будут обеспечивать изображение ситуации в реальном времени.

Иллюстративный рендер пуска RCM2 с боевого корабля Фото: MBDA Deutchland

Вероятная дальность RCM2 — 500 километров, если запускать ее с земли, и даже больше при условии запуска с воздуха. В качестве авиационных платформ при этом смогут использоваться не только классические истребители, но и транспортные самолеты, например Airbus A400M Atlas. Вариант "земля-земля" потребует ускорителя, чтобы обеспечить движение до того, как это будет брать на себя турбореактивный двигатель.

По данным СМИ, разработка может иметь такие размеры: длина — примерно метры, высота — 40 сантиметров, ширина — 30 сантиметров. Вес без ускорителя — примерно 350 килограммов. Примерно четверть этого веса будет приходиться на боеголовку.

MBDA хотят, чтобы ключевые детали для RCM2 были немецкого производства. Пока они разрабатывают оружие за свой счет, однако уже имеют потенциального заказчика. Отмечается, что сначала ракета будет предназначена поражать стационарные цели или такие, которые перемещаются периодически (например, позиции ПВО). Для поиска целей можно выпускать ракету на облет со сканированием целевой области.

Иллюстративный рендер пуска RCM2 с Airbus A400M Atlas Фото: MBDA Deutchland

В Defense Express объяснили, что под "замораживанием дизайна" подразумевается окончательное определение очертаний, деталей, габаритов конструкции и тому подобное. Аналитики напомнили о дискуссии о передаче крылатых ракет Taurus Украине, которые выпускаются только с неба и требуют соответствующих носителей. С RCM2 таких проблем не было бы, ведь она должна быть более универсальной, имея при этом дальность в 500 километров.

"Такая ракета могла бы быть нам более потенциально интересной, но нюанс в том, что RCM2 сейчас только приобретает первые очертания", — заметили обозреватели.

Также в Defense Express обратили внимание на информацию о том, что MBDA "поддерживает контакт с потенциальным заказчиком".

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