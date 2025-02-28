Румыния могла бы стать хабом для отправки миротворческих войск в Украину, – временный президент

По словам Илие Боложана, что касается поддержки Украины, то на состоявшихся консультациях была выражена принципиальная готовность продолжать поддерживать Киев. Это не просто поддержка жертвы перед агрессором, а, по сути — поддержка безопасности Румынии.

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Временный президент Румынии Илие Боложан заявил, что страна могла бы стать транзитным центром для западных миротворческих войск перед отправкой в Украину. Об этом сообщает Defense Romania.

"Что касается поддержки Украины, то на состоявшихся консультациях мы выразили принципиальную готовность нашего государства продолжать поддерживать эту страну, потому что это не просто поддержка жертвы перед агрессором, что является принципиальным вопросом, но, по сути — это поддержка безопасности нашей страны", — высказался Боложан.

По его мнению, обсуждать отправку румынских военных в Украину сейчас преждевременно, ведь "такая предметная дискуссия может быть, когда у вас нет прекращения огня, но есть мирное соглашение".

По его словам, предметного обсуждения пока не было. Как нет и парламентской поддержки.

"Мы могли бы быть центром для транзита этих войск, и можно провести анализ. По моему мнению, мы должны анализировать вещи хладнокровно", — добавил исполняющий обязанности президента Румынии.

Напомним, что норвежские ЗРК NASAMS оснастят украинскими ракетами. Во много это, как отметили аналитики, объясняется тем, что для системы NASAMS используются исключительно американские ракеты.

Также сообщалось, что войска РФ пересекли границу Сумской области еще три дня назад. Подробности от Генштаба ВСУ.