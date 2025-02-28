Румунія могла б стати хабом для відправлення миротворчих військ в Україну, — тимчасовий президент

За словами Іліє Боложана, щодо підтримки України, то на консультаціях, що відбулися, було висловлено принципову готовність продовжувати підтримувати Київ. Це не просто підтримка жертви перед агресором, а, по суті — підтримка безпеки Румунії.

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Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан заявив, що країна могла б стати транзитним центром для західних миротворчих військ перед виряджанням в Україну. Про це повідомляє Defense Romania.

"Що стосується підтримки України, то на консультаціях, які відбулися, ми висловили принципову готовність нашої держави продовжувати підтримувати цю країну, тому що це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, але, по суті, — це підтримка безпеки нашої країни", — висловився Боложан.

На його думку, обговорювати виряджання румунських військових в Україну зараз передчасно, адже "така предметна дискусія може бути, коли у вас немає припинення вогню, але є мирна угода".

За його словами, предметного обговорення поки що не було. Як немає і парламентської підтримки.

"Ми могли б бути центром для транзиту цих військ, і можна провести аналіз. На мою думку, ми повинні аналізувати речі холоднокровно", — додав виконувач обов'язків президента Румунії.

Нагадаємо, що норвезькі ЗРК NASAMS оснастять українськими ракетами. Багато в чому це, як зазначили аналітики, пояснюється тим, що для системи NASAMS використовуються виключно американські ракети.

Також повідомлялося, що війська РФ перетнули кордон Сумської області ще три дні тому. Подробиці від Генштабу ЗСУ.