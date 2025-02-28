Німці працюють над ракетою RCM2: вона потенційно цікавіша ЗСУ за Taurus, — Defense Express

Очікується що зброя матиме дальність у 500 кілометрів або навіть більше. Вона зможе не лише уражати цілі, але й шукати їх у визначеній зоні.

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Ракетна компанія MBDA Deutschland досягла "значного прогресу" в розробці RCM2. Розробники хочуть "заморозити дизайн" цього року і визначити ключові характеристики, щоб провести випробування з землі до 2028 року. Про це з посиланням на джерела 26 лютого повідомили на німецькому порталі Hartpunkt.

RCM2 презентували лише в середині 2024 року — на авіаційній виставці ILA в Берліні. Виробник обіцяє, що ракета матиме широкий діапазон варіантів застосування та великий радіус дії. Вона буде обладнана Стелс-технологіями, щоб працювати у жорстких або захищених операційних зонах.

Очікується, що RCM2 можна буде запускати з повітря, землі та моря, що має збільшити попит на неї. Окрім того, на подальших етапах розширення ракета зможе отримувати розвіддані або дані про цілі завдяки датчикам, які забезпечуватимуть зображення ситуації в реальному часі.

Ілюстративний рендер пуску RCM2 з бойового корабля Фото: MBDA Deutchland

Ймовірна дальність RCM2 — 500 кілометрів, якщо запускати її з землі, і навіть більше за умови запуску з повітря. Як авіаційні платформи при цьому зможуть використовуватись не лише класичні винищувачі, але й транспортні літаки, наприклад Airbus A400M Atlas. Варіант "земля-земля" потребуватиме прискорювача, щоб забезпечити рух до того, як це братиме на себе турбореактивний двигун.

За даними ЗМІ, розробка може мати такі розміри: довжина — приблизно метри, висота — 40 сантиметрів, ширина — 30 сантиметрів. Вага без прискорювача — приблизно 350 кілограмів. Приблизно чверть цієї ваги припадатиме на боєголовку.

MBDA прагнуть, щоб ключові деталі для RCM2 були німецького виробництва. Поки вони розробляють зброю власним коштом, однак вже мають потенційного замовника. Зазначається, що спочатку ракета буде призначена уражати стаціонарні цілі або такі, які переміщуються періодично (наприклад, позиції ППО). Для пошуку цілей можна випускати ракету на обліт зі скануванням цільової області.

Ілюстративний рендер пуску RCM2 з Airbus A400M Atlas Фото: MBDA Deutchland

У Defense Express пояснили, що під "замороженням дизайну" мається на увазі остаточне визначення обрисів, деталей, габаритів конструкції тощо. Аналітики нагадали про дискусію щодо передання крилатих ракет Taurus Україні, які випускаються лише з неба і потребують відповідних носіїв. З RCM2 таких проблем не було б, адже вона має бути більш універсальною, маючи при цьому дальність у 500 кілометрів.

"Така ракета могла б бути нам більш потенційно цікавою, але нюанс в тому, що RCM2 зараз тільки набуває перших обрисів", — зауважили оглядачі.

Також у Defense Express звернули увагу на інформацію про те, що MBDA "підтримує контакт із потенційним замовником".

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