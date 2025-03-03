Акции оборонных компаний взлетели после поддержки Зеленского лидерами ЕС, — СМИ

Капитализация британской компании-производителя оружия BAE Systems в определенный период 3 марта выросла на 17,5%.

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Оборонные и военные расходы доминировали в новостях на прошлой неделе, что привело к росту акций на фондовых рынках. Об этом пишет Sky News.

Капитализация британской компании-производителя оружия BAE Systems в определенный период 3 марта выросла на 17,5%, и на сегодня возглавляет британский базовый фондовый индекс FTSE 100.

За ней следует оборонная Rolls-Royce Holdings, стоимость акций которой выросла почти на 6%.

Рост среди производителей оружия можно наблюдать по всей Европе. Аэрокосмические и оборонные компании общеевропейского индекса Stoxx показали самый большой дневной скачок с ноября 2020 года.

Лидеры со всего континента поддержали президента Украины Владимира Зеленского на выходных после саммита, проведенного премьер-министром Великобритании сэром Кейром Стармером накануне, 2 марта.

Поддержка Украины после встречи Трампа и Зеленского

Лидеры ЕС сплотились, чтобы защитить Украину после жестокого противостояния в пятницу вечером между Зеленским и Дональдом Трампом, пообещав оказать поддержку, если вмешательство США уменьшится, представители Европы также разрабатывают собственное мирное соглашение для России и Украины.

Вероятно, стимулом к росту акций британских оружейных компаний стало обещание Стармера предоставить кредит и поставлять ракеты, которые производят в Белфасте.

Но именно перспектива мирного соглашения, вероятно, привела к снижению цен на нефть до самой низкой цены за год — $72,49 за баррель сырой нефти марки Brent.

5000 ракет ПВО из Белфаста

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что ракетный завод Thales в Белфасте поставит Украине 5000 ракет ПВО. Стоимость сделки составляет до 1,6 млрд фунтов стерлингов (1,94 млрд евро), и она будет включать набор 200 дополнительных сотрудников.

Thales — французская компания, один из крупнейших производителей оружия в Европе. Заказ касается легких многоцелевых ракет (LMM), которые уже используют Силы обороны Украины.

Напомним, что, в Defense Express подсчитали, сколько оружия США могут заблокировать для Украины.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ использовали против россиян биооружие — ульями с пчелами, подробности.