Акції оборонних компаній злетіли після підтримки Зеленського лідерами ЄС, — ЗМІ

Капіталізація британської компанії-виробника зброї BAE Systems у певний період 3 березня зросла на 17,5%.

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Оборонні та військові витрати домінували в новинах минулого тижня, що призвело до зростання акцій на фондових ринках. Про це пише Sky News.

Капіталізація британської компанії-виробника зброї BAE Systems у певний період 3 березня зросла на 17,5%, і на сьогодні очолює британський базовий фондовий індекс FTSE 100. За нею йде оборонна Rolls-Royce Holdings, вартість акцій якої зросла майже на 6%.

Зростання серед виробників зброї можна спостерігати по всій Європі. Аерокосмічні та оборонні компанії загальноєвропейського індексу Stoxx показали найбільший денний стрибок з листопада 2020 року.

Лідери з усього континенту підтримали президента України Володимира Зеленського на вихідних після саміту, проведеного прем'єр-міністром Великої Британії сером Кейром Стармером напередодні, 2 березня.

Підтримка України після зустрічі Трампа і Зеленського

Лідери ЄС згуртувалися, щоб захистити Україну після жорстокого протистояння в п'ятницю ввечері між Зеленським і Дональдом Трампом, пообіцявши надати підтримку, якщо втручання США зменшиться, представники Європи також розробляють власну мирну угоду для Росії та України.

Ймовірно, стимулом до зростання акцій британських збройових компаній стала обіцянка Стармера надати кредит і постачати ракети, які виробляють у Белфасті.

Але саме перспектива мирної угоди, ймовірно, призвела до зниження цін на нафту до найнижчої ціни за рік — $72,49 за барель сирої нафти марки Brent.

5000 ракет ППО з Белфаста

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що ракетний завод Thales у Белфасті поставить Україні 5000 ракет ППО. Вартість угоди становить до 1,6 млрд фунтів стерлінгів (1,94 млрд євро), і вона включатиме набір 200 додаткових співробітників.

Thales — французька компанія, один із найбільших виробників зброї в Європі. Замовлення стосується легких багатоцільових ракет (LMM), які вже використовують Сили оборони України.

Нагадаємо, що в Defense Express підрахували, скільки зброї США можуть заблокувати для України.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ використовували проти росіян біозброю — вуликами з бджолами, подробиці.