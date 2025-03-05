РФ атакует Украину БпЛА: есть "прилеты" по гражданским предприятиям нескольких областей, что известно

Во время ночной вражеской атаки "Шахедов" под атакой оказались гражданские предприятия в Киевской и Харьковской областях, власти сообщают о повреждениях и пожаре на одном из них.

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Вечером 4 марта началась очередная массированная атака беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Были слышны взрывы в ряде областей, в частности в Одесской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Сумской. Под ударом оказались гражданские объекты и здания критической инфраструктуры, кое-где фиксируют возгорания и повреждения. Фокус собрал предварительную информацию о ночной атаке по Украине с 4 на 5 февраля.

4 марта около 20:30 в Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили об угрозе беспилотников в Сумской области, откуда ударные дроны двигались в направлении Киевской области.

Около 22:50 часов БпЛА добрались до столицы, где прогремели взрывы. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на левом берегу.

Взрывы были слышны и в области, в частности в районе Борисполя. Вскоре в Киевской ОГА сообщили о первых последствиях вражеской атаки по региону. По информации ведомства, в результате ударов пострадало гражданское предприятие, на котором занялся пожар. Предварительно, по состоянию на данный момент без пострадавших.

На месте пожара в Бориспольском районе сейчас работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Предварительно, по информации ОВА, без жертв и пострадавших.

Под вражеским ударом также оказалась Харьковская область, где ВС РФ нанесли удар также по гражданскому предприятию. Городской голова сообщил, что здание пострадало, есть выбитые окна.

Около полуночи в районе Борисполя раздались еще взрывы, сообщили местные каналы. Предварительно, работала противовоздушная оборона по вражеским дронам.

Также громко было в Полтавской области, где прогремели взрывы в Кременчуге. О последствиях пока не сообщают.

Сейчас вражеская атака продолжается, в ряде областей объявлена воздушная тревога, сообщают о движении беспилотников в разных направлениях.

Также вечером 4 марта Россия массированно атаковала Одессу беспилотниками. В результате ударов зафиксированы перебои со светом, водой и теплоснабжением в нескольких районах города. Подробнее об этом Фокус сообщал отдельно.

Накануне РФ ударила по энергетической инфраструктуре Одессы, в результате чего в городе применили аварийные отключения света. Вечером 3 марта дроны попали по жилым домам и повредили бизнес-центр.