РФ атакує Україну БпЛА: є "прильоти" по цивільних підприємствах кількох областей, що відомо

Під час нічної ворожої атаки "Шахедів" під атакою опинилися цивільні підприємства у Київській та Харківській областях, влада повідомляє про ушкодження та пожежу на одному із них.

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Увечері 4 березня почалася чергова масована атака безпілотників типу "Шахед" по території України. Було чутно вибухи у низці областей, зокрема в Одеській, Київській, Черкаській, Харківській, Полтавській, Сумській. Під ударом опинилися цивільні об'єкти та будівлі критичної інфраструктури, подекуди фіксують займання та ушкодження. Фокус зібрав попередню інформацію щодо нічної атаки по Україні з 4 на 5 лютого.

4 березня близько 20:30 у Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про загрозу безпілотників у Сумській області, звідки ударні дрони рухалися у напрямку Київщини.

Близько 22:50 години БпЛА дісталися столиці, де прогриміли вибухи. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі.

Вибухи було чутно і в області, зокрема у районі Борисполя. Невдовзі у Київській ОВА повідомили про перші наслідки ворожої атаки по регіоні. За інформацією відомства, внаслідок ударів постраждало цивільне підприємство, на якому зайнялася пожежа. Попередньо, станом на цей момент без постраждалих.

На місці пожежі у Бориспільському районі наразі працюють оперативні служби, які займаються ліквідацією наслідків. Попередньо, за інформацією ОВА, без жертв та постраждалих.

Під ворожим ударом також опинилася Харківська область, де ЗС РФ завдали удару також по цивільному підприємстві. Міський голова повідомив, що будівля постраждала, є вибиті вікна.

Близько опівночі у районі Борисполя пролунали ще вибухи, повідомили місцеві канали. Попередньо, працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах.

Також гучно було у Полтавській області, де пролунали вибухи у Кременчуці. Про наслідки поки що не повідомляють.

Наразі ворожа атака триває, у низці областей оголошено повітряну тривогу, повідомляють про рух безпілотників у різних напрямках.

Також увечері 4 березня Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів зафіксовані перебої зі світлом, водою та теплопостачанням у кількох районах міста. Детальніше про це Фокус повідомляв окремо.

Напередодні РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеси, унаслідок чого у місті застосували аварійні відключення світла. Увечері 3 березня дрони влучили по житлових будинках та пошкодили бізнес-центр.