Россия атаковала Харьков "Шахедами": есть попадание в жилую многоэтажку, что известно

Дрон ударил по верхним этажам многоэтажки в Салтинском районе города, на месте удара поднялся пожар.

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Ночью 6 марта в Харькове прогремели взрывы: город атаковал вражеский беспилотник, предварительно, ударный дрон-камикадзе типа "Шахед". Через некоторое время после взрывов городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что под атакой оказался жилой район города, в частности многоэтажка. Фокус собрал информацию о вражеской атаке по городу ночью.

Около 03:00 часов Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ударных беспилотников вблизи Харькова. По сообщению военных, в районе города двигался один ударный дрон.

Беспилотник некоторое время летал в черте города, а около 03:50 в Салтовском районе прогремел взрыв, как сообщили местные Telegram-каналы.

Через несколько минут городской голова Харькова прокомментировал звуки взрывов, которые слышали местные жители. По предварительной информации, в жилом районе был зафиксирован "прилет" вражеского дрона по жилой многоэтажке.

Местные Telegram-каналы распространили фото удара по городу. На нем видно, что на месте попадания поднялся пожар.

Скриншот | сообщение местного канала

Около 05:00 часов городской голова уточнил информацию относительно удара по Харькову. Он подтвердил о попадании по жилой многоэтажке в Салтовском районе города. По его данным, вражеский дрон ударил по техническому этажу сооружения.

Пока, как сообщает городской голова, в результате атаки по Харькову пострадавших и погибших нет. Другие детали ночной вражеской атаки выясняются.

Добавим, что вскоре в районе Харькова было слышно еще серию взрывов. Воздушные силы сообщили об угрозе применения КАБов.

Напомним, ночью Россия также ударила беспилотниками по Сумах. В городе прогремела серия взрывов, зафиксировано попадание дрона в складские помещения, на месте произошло возгорание. Известно как минимум об одном погибшем, как узнавал Фокус.

Вечером 5 марта ВС РФ также атаковали Кривой Рог баллистическим вооружением. Ракета попала в местный отель, в результате атаки есть десятки раненых и двое погибших. По состоянию на данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, на месте работают оперативные службы, в Кривом Роге развернули штаб помощи.