Росія атакувала Харків "Шахедами": є влучання у житлову багатоповерхівку, що відомо

Дрон вдарив по верхніх поверхах багатоповерхівки у Салтіському районі міста, на місці удару здійнялася пожежа.

Related video

Уночі 6 березня у Харкові прогриміли вибухи: місто атакував ворожий безпілотник, попередньо, ударний дрон-камікадзе типу "Шахед". Через деякий час після вибухів міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі, що під атакою опинився житловий район міста, зокрема багатоповерхівка. Фокус зібрав інформацію щодо ворожої атаки по місту уночі.

Близько 03:00 години Повітряні сили України попередили про загрозу ударних безпілотників поблизу Харкова. За повідомленням військових, у районі міста рухався один ударний дрон.

Безпілотник деякий час літав у межах міста, а близько 03:50 у Салтівському районі прогримів вибух, як повідомили місцеві Telegram-канали.

Через кілька хвилин міський голова Харкова прокоментував звуки вибухів, які чули місцеві мешканці. За попередньою інформацією, у житловому районі було зафіксовано "приліт" ворожого дрона по житловій багатоповерхівці.

Місцеві Telegram-канали поширили фото удару по місту. На ньому видно, що на місці влучання здійнялася пожежа.

Скріншот | допис місцевого каналу

Близько 05:00 години міський голова уточнив інформацію стосовно удару по Харкову. Він підтвердив про влучання по житловій багатоповерхівці у Салтівському районі міста. За його даними, ворожий дрон вдарив по технічному поверху споруди.

Поки що, як повідомляє міський голова, внаслідок атаки по Харкову постраждалих та загиблих немає. Інші деталі нічної ворожої атаки з'ясовуються.

Додамо, що невдовзі у районі Харкова було чутно ще серію вибухів. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування КАБів.

Нагадаємо, уночі Росія також вдарила безпілотниками по Сумах. У місті прогриміла серія вибухів, зафіксоване влучання дрона у складські приміщення, на місці відбулося загоряння. Відомо щонайменше про одного загиблого, як дізнавався Фокус.

Увечері 5 березня ЗС РФ також атакували Кривий Ріг балістичним озброєнням. Ракета влучила у місцевий готель, внаслідок атаки є десятки поранених та двоє загиблих. Станом на цей момент пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці працюють оперативні служби, у Кривому Розі розгорнули штаб допомоги.