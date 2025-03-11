"Больше роты на квадрат": эксперт высказался о боях на Курщине и потерях россиян

В Курской области потери ВС РФ последние несколько дней уменьшились, поскольку Силы обороны были заняты отводом своих сил.

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Россияне смогли вернуть под свой контроль чуть более 105 км квадратных. На это им понадобилась рота живой силы на квадратный километр. Об этом написал военный эксперт Александр Коваленко.

По его информации, с начала марта ВС РФ захватили 11 км² территории Украины — это один из самых низких показателей с первого квартала 2024 года.

Потери личного состава РФ за март составили 12 020.

"Другими словами, на 1 км² украинской земли с начала марта клалось до 1 090 тел оккупантов. Посредственно говоря, полтора батальона на 1 км², что является абсолютным рекордом", — написал он.

Также Александр Коваленко отметил, что между тем ВС РФ имеют успехи на Курщине и с начала марта смогли вернуть под свой контроль чуть более 105 км.

"В Курской области потери ВС РФ последние несколько дней несли значительно ниже своего среднесуточного показателя, поскольку Силы обороны были заняты отводом своих сил и максимум, что встречали российские войска — арьергардные бои для сдерживания и торможения. Поэтому, большая часть потерь российских оккупационных войск приходится именно на зону боевых действий в Украине, где у них ничтожно меньший прогресс, при значительно больших потерях", — отметил Коваленко.

Он добавил, что кроме потери личного состава россияне теряют технику, которая уже уже стала "дефицитной".

"В марте кризис обеспечения ВС РФ вырисовывается также снижением применения в штурмах неспециализированного автотранспорта. За 1/3 марта в штурмовых действиях верифицировано применение РФ меньшее количество гражданского автотранспорта, чем за тот же период февраля", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, что ранее Александр Коваленко сообщал, что Курская группировка украинских войск не находится в окружении, но огневой контроль над трассами РФ — это серьезная проблема для снабжения, но это не физическое перерезание логистики, позволяющее осуществить выход.

10 марта сообщалось, что РФ разрушает мосты в Курской области и вдоль международной границы, пытаясь помешать выходу ОТГ "Северск" из Курской области на территорию Украины.