"Більше роти на квадрат": експерт висловився про бої на Курщині і втрати росіян

У Курській області втрати ЗС РФ останні кілька днів зменшилися, оскільки Сили оборони були зайняті відведенням своїх сил.

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Росіяни змогли повернути під свій контроль трохи більше 105 км квадратних. На це їм знадобилася рота живої сили на квадратний кілометр. Про це написав військовий експерт Олександр Коваленко.

За його інформацією, від початку березня ЗС РФ захопили 11 км² території України — це один із найнижчих показників з першого кварталу 2024 року.

Втрати особового складу РФ за березень склали 12 020.

"Іншими словами, на 1 км² української землі з початку березня клалося до 1 090 тіл окупантів. Посередньо кажучи, півтора батальйону на 1 км², що є абсолютним рекордом", — написав він.

Також Олександр Коваленко зауважив, що між тим ЗС РФ мають успіхи на Курщині і від початку березня змогли повернути під свій контроль трохи більше 105 км.

"У Курській області втрати ЗС РФ останні кілька днів несли значно нижче свого середньодобового показника, оскільки Сили оборони були зайняті відведенням своїх сил і максимум, що зустрічали російські війська – ар'єргардні бої для стримування та гальмування. Тому, велика частина втрат російських окупаційних військ припадає саме на зону бойових дій в Україні, де в них мізерно менший поступ, за значно більших втрат", — зазначив Коваленко.

Він додав, що крім втрати особового складу росіяни втрачають техніку, яка вже вже стала "дефіцитною".

"У березні криза забезпечення ЗС РФ вимальовується також зниженням застосування в штурмах неспеціалізованого автотранспорту. За 1/3 березня у штурмових діях верифіковано застосування РФ меншу кількість цивільного автотранспорту, ніж за той же період лютого", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, що раніше Олександр Коваленко повідомляв, що Курське угруповання українських військ не перебуває в оточенні, але вогневий контроль над трасами РФ — це серйозна проблема для постачання, але це не фізичне перерізання логістики, що дозволяє здійснити вихід.

10 березня повідомлялося, що РФ руйнує мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, намагаючись перешкодити виходу ОТУ "Сіверськ" з Курської області на територію України.