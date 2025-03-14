Работают на опережение: ВСУ показали, как ликвидировали ДРГ РФ, которая проникла на Сумщину (видео)
На Сумщине есть 2 направления, которые для ВС РФ остаются приоритетными — Журавка и Новенькое-Басовка, где они ограничиваются не только ДРГ, отмечает Александр Коваленко.
Российские оккупанты не оставляют попыток пробраться на территорию Сумской области и закрепиться. Силы обороны следят за ними и иногда даже работают на опережение. Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко и продемонстрировал видео, полученное от бойцов Сил обороны, с российской ДРГ.
На кадрах снята попытка проникновения российской ДРГ в Сумскую область и ее ликвидация.
На кадрах видно, как оккупанты, вооруженные автоматами, осторожно идут на украинскую территорию, а все это время за ними в прицел наблюдают украинские защитники. Они выбирают удобный момент и уничтожают вражеских диверсантов
"Противник делает попытки зайти и закрепится на Сумщине небольшими группами. Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия порой на опережение", — написал Александр Коваленко.
Он отметил, что на Сумщине есть 2 направления, которые для ВС РФ остаются приоритетными — Журавка и Новенькое-Басовка, где они ограничиваются не только ДРГ.
Напомним, что 13 марта в Сумской ОГА сообщили, что вражеские ДРГ заходят на территорию Сумщины вдоль всей границы с РФ.
10 марта аналитики DeepState опровергали информацию, что на Сумщину заходят обычные российские ДРГ, поскольку они захватывают целые населенные пункты.