Працюють на випередження: ЗСУ показали, як ліквідували ДРГ РФ, яка проникла на Сумщину (відео)

На Сумщині є 2 напрямки, які для ЗС РФ залишаються пріоритетними — Журавка та Новеньке-Басівка, де вони обмежуються не лише ДРГ, зауважує Олександр Коваленко.

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Російські окупанти не полишають спроб пробратися на територію Сумської області і закріпитися. Сили оборони пильнують їх і подекуди навіть працюють на випередження. Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко і продемонстрував відео, отримане від бійців Сил оборони, з російською ДРГ.

На кадрах зафільмована спроба проникнення російської ДРГ у Сумську область та її ліквідація.

На кадрах видно, як окупанти, озброєні автоматами, обережно йдуть на українську територію, а весь цей час за ними у приціл спостерігають українські захисники. Вони обирають зручний момент і знищують ворожих диверсантів

"Противник робить спроби зайти і закріпиться на Сумщині невеликими групами. Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи часом на випередження", — написав Олександр Коваленко.

Він зауважив, що на Сумщині є 2 напрямки, які для ЗС РФ залишаються пріоритетними — Журавка та Новеньке-Басівка, де вони обмежуються не лише ДРГ.

Нагадаємо, що 13 березня в Сумській ОВА повідомили, що ворожі ДРГ заходять на територію Сумщини вздовж усього кордону з РФ.

10 березня аналітики DeepState спростовували інформацію, що на Сумщину заходять звичайні російські ДРГ, оскільки вони захоплюють цілі населені пункти.