Запад готовит многовариантную военную операцию в Украине, – начальник Генштаба Польши

Варианты будущей операции, по словам начальника Генштаба армии Польши, зависят от хода мирных переговоров. Варшава избегает участия в войне с РФ, но предлагает свою сеть автодорог и учебную инфраструктуру.

Related video

Запад готовит несколько вариантов международной стабилизационной операции в Украине. Об этом сообщил начальник Генерального штаба армии Польши, генерал Веслав Кукула в интервью агентству РАР.

Военное командование успело определить руководящие принципы, направления взаимодействия и развития событий. Подробностей Кукула не привел, но сказал, что готовится многовариантная операция, зависящая от хода мирных переговоров. Пока схема находится на очень ранней стадии разработки.

"Как военные, мы должны быть готовы к любому развитию событий", — подчеркнул он.

Польша может предложить материально-техническую поддержку и учебную инфраструктуру для солдат будущей миссии, которые будут гарантировать стабильность и мир.

В то же время Варшава не собирается отправлять солдат для участия в боевых действиях, но понимает, что без ее участия невозможно провести эту операцию.

"Мы граничим с Украиной, из Польши в Украину проходит наиболее удобная сеть автомобильных дорог и других логистических коммуникаций", — заметил начальник Генштаба.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда недавно призывал США разместить в стране ядерное оружие. Польский лидер выступает за перемещение всей инфраструктуры НАТО на восток.

Польша ранее беспокоилась, что украинские мужчины обращаются за предоставлением международной защиты. Власти специально затягивают время рассмотрения таких дел.