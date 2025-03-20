Захід готує багатоваріантну військову операцію в Україні, — начальник Генштабу Польщі

Варіанти майбутньої операції, за словами начальника Генштабу армії Польщі, залежать від перебігу мирних переговорів. Варшава уникає участі у війні з РФ, але пропонує свою мережу автодоріг і навчальну інфраструктуру.

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Захід готує кілька варіантів міжнародної стабілізаційної операції в Україні. Про це повідомив начальник Генерального штабу армії Польщі, генерал Вєслав Кукула в інтерв'ю агентству РАР.

Військове командування встигло визначити керівні принципи, напрямки взаємодії та розвитку подій. Подробиць Кукула не навів, але сказав, що готується багатоваріантна операція, яка залежить від перебігу мирних переговорів. Поки що схема перебуває на дуже ранній стадії розроблення.

"Як військові, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій", — наголосив він.

Польща може запропонувати матеріально-технічну підтримку та навчальну інфраструктуру для солдатів майбутньої місії, які гарантуватимуть стабільність і мир.

Водночас Варшава не збирається відправляти солдатів для участі в бойових діях, але розуміє, що без її участі неможливо провести цю операцію.

"Ми межуємо з Україною, з Польщі в Україну проходить найзручніша мережа автомобільних доріг та інших логістичних комунікацій", — зауважив начальник Генштабу.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда нещодавно закликав США розмістити в країні ядерну зброю. Польський лідер виступає за переміщення всієї інфраструктури НАТО на схід.

Польща раніше турбувалася, що українські чоловіки звертаються за наданням міжнародного захисту. Влада спеціально затягує час розгляду таких справ.