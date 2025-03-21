На Харьковщине ВС РФ пытаются использовать подземные коммуникации, чтобы накопить силы, — военный

Россияне придумали способ накопить силы, чтобы идти на дальнейшие штурмы: в подземных коммуникациях сосредотачивают не только личный состав, но и вооружение. Однако пока это безуспешно.

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В городе Волчанске Харьковской области, который полностью уничтожила российская армия во время наступления интенсивными атаками из различных видов вооружения, сосредоточились ВС РФ: кроме руин бывших сооружений, они прячутся также и под землей. Там россияне пытаются складировать вооружение и сами прячутся, чтобы уберечь ресурсы и иметь силы для дальнейших штурмов. Об этом сообщило издание УНИАН по информации от военного из бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины Александра Даниленко 21 марта.

Военный рассказал об этом во время эфира телемарафона. По его словам, когда российские солдаты скрываются за руинами, их увидеть гораздо легче, чем получить информацию о передвижении или накоплении сил под землей.

"В руинах его передвижения проще заметить нашей аэроразведке, которая потом передает координаты нашей артиллерии, минометчикам, дронникам", — отметил Даниленко.

Однако украинские защитники успешно ликвидируют солдат ВС РФ и в то время, когда те пытаются добраться до открытых участков, чтобы опуститься под землю.

"Но чтобы попасть в те же самые подземные коммуникации, нужно зайти по поверхности земли. Такое движение также замечается и по врагу отрабатывается", — сообщил военный.

Ситуация в Волчанске на Харьковщине: что известно

По словам представителя ОТГ "Харьков" Павла Шамшина в комментарии Общественному от 20 марта, на Харьковщине численность российских войск не претерпела существенных изменений в течение последних месяцев. Военный отметил, что россияне не оставляют попыток создать буферную зону вдоль украинской границы: подразделения ВС РФ удерживают созданную ранее группировку войск, частично заменяют личный состав и пополняют потери.

Что касается самого Волчанска, то Шамшин сообщил о том, что россияне не оставляют попыток вытеснить украинских защитников за пределы города. В то же время шансы ВС РФ прорвать оборону на этом направлении представитель ОТГ "Харьков" расценивает как очень минимальные.

Напомним, 21 марта стало известно о продвижении ВС РФ в Донецкой области и в Курской области.

Также ночью 21 марта Фокус рассказывал опожаре на газоизмерительной станции "Суджа", через которую Россия транспортировала газ в Европу.