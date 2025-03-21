На Харківщині ЗС РФ намагаються використовувати підземні комунікації, аби накопичити сили, — військовий

Росіяни придумали спосіб накопичити сили, аби йти на подальші штурми: у підземних комунікаціях зосереджують не тільки особовий склад, а й озброєння. Однак поки це безуспішно.

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У місті Вовчанську Харківської області, яке повністю знищила російська армія під час наступу інтенсивними атаками з різних видів озброєння, зосередилися ЗС РФ: окрім руїн колишніх споруд, вони ховаються також і під землею. Там росіяни намагаються складувати озброєння та самі ховаються, аби вберегти ресурси та мати сили для подальших штурмів. Про це повідомило видання УНІАН за інформацією від військового із бригади "Гарт" Державної прикордонної служби України Олександра Даниленка 21 березня.

Військовий розповів про це під час ефіру телемарафону. За його словами, коли російські солдати переховуються за руїнами, їх побачити набагато легше, аніж дістати інформацію щодо пересування чи накопичення сил під землею.

"В руїнах його пересування простіше помітити нашій аеророзвідці, яка потім передає координати нашій артилерії, мінометникам, дронникам", — зазначив Даниленко.

Однак українські оборонці успішно ліквідовують солдат ЗС РФ і в той час, коли ті намагаються дістатися відкритих ділянок, аби опуститися під землю.

"Але щоб потрапити в ті ж самі підземні комунікації, потрібно зайти по поверхні землі. Такий рух також помічається і по ворогу відпрацьовується", — повідомив військовий.

Ситуація у Вовчанську на Харківщині: що відомо

За словами речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина у коментарі Суспільному від 20 березня, на Харківщині чисельність російських військ не зазнала суттєвих змін упродовж останніх місяців. Військовий зазначив, що росіяни не полишають спроб створити буферну зону вздовж українського кордону: підрозділи ЗС РФ утримують створене раніше угруповання військ, частково замінюють особовий склад та поповнюють втрати.

Що стосується самого Вовчанська, то Шамшин повідомив про те, що росіяни не полишають спроб витіснити українських оборонців за межі міста. Водночас шанси ЗС РФ прорвати оборону на цьому напрямку речник ОТУ "Харків" розцінює як дуже мінімальні.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо про просування ЗС РФ на Донеччині та у Курській області.

Також уночі 21 березня Фокус розповідав про пожежу на газовимірювальній станції "Суджа", через яку Росія транспортувала газ до Європи.