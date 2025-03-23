РФ атакует Украину БпЛА: в Киеве "Шахеды" ударили по жилым домам

Известно, что взрывы раздавались в разных районах Киева и области. В одном из районов столицы дроны ударили по многоэтажке — горит квартира.

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Вечером 22 марта и после полуночи Россия атаковала Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрывы прогремели в ряде областей, в частности в Киевской и в самой столице. О падении обломков и возгорании сообщают в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Подольском районах города. Фокус собрал информацию о ночном обстреле Киева.

Вечерняя атака на столицу началась около 21:00 часов, когда первые группы "Шахедов" двигались через область в разных направлениях и добрались до Киева. Городской голова Виталий Кличко предупреждал о работе сил противовоздушной обороны на левом берегу Киева, местные слышали несколько взрывов.

Около полуночи в области снова были слышны взрывы из-за вражеских "Шахедов", которые с разных направлений направлялись в столицу.

Около 00:15 прозвучала серия взрывов в самой столице.

В КГВА сообщили о первых последствиях вражеской атаки по городу. По предварительной информации, вражеский дрон ударил по жилой многоэтажке в Днепровском районе.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил также о падении обломков на нежилое помещение в Днепровском районе. Через некоторое время в КГВА уточнили, что в результате атаки занялось местное заведение общественного питания.

Также сообщили о еще одном пожаре в многоэтажке — в Подольском районе столицы.

Около 01:05 часов также появилась информация о том, что в Подольском районе пострадала еще одна жилая многоэтажка. Там произошло возгорание на 16-м этаже, на место выехали все необходимые службы.

Около 01:15 появилась также информация о том, что обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Днепровском районе города. Пострадал 20 этаж сооружения, как сообщили в КГГА.

Оперативные службы выехали на места инцидентов. Пока что информации о пострадавших или жертвах в результате атаки по столице не поступало.

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