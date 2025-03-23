РФ атакує Україну БпЛА: у Києві "Шахеди" вдарили по житлових будинках

Відомо, що вибухи лунали у різних районах Києва та області. В одному з районів столиці дрони вдарили багатоповерхівкою — горить квартира.

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Увечері 22 березня та після опівночі Росія атакувала Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи пролунали у низці областей, зокрема у Київській та у самій столиці. Про падіння уламків та загоряння повідомляють у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Подільському районах міста. Фокус зібрав інформацію щодо нічного обстрілу Києва.

Вечірня атака на столиці почалася близько 21:00 години, коли перші групи "Шахедів" рухалися крізь область у різних напрямках та дісталися Києва. Міський голова Віталій Кличко попереджав про роботу сил протиповітряної оборони на лівому березі Києва, місцеві чули кілька вибухів.

Близько опівночі в області знову було чутно вибухи через ворожі "Шахеди", які з різних напрямків прямували до столиці.

Близько 00:15 пролунала серія вибухів у самій столиці.

У КМВА повідомили про перші наслідки ворожої атаки по місту. За попередньою інформацією, ворожий дрон вдарив по житловій багатоповерхівці у Дніпровському районі.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив також про падіння уламків на нежитлове приміщення у Дніпровському районі. Через деякий час у КМВА уточнили, що внаслідок атаки зайнявся місцевий заклад громадського харчування.

Також повідомили про ще одну пожежу у багатоповерхівці — у Подільському районі столиці.

Близько 01:05 години також з'явилася інформація про те, що у Подільському районі постраждала ще одна житлова багатоповерхівка. Там відбулося займання на 16-му поверсі, на місце виїхали всі необхідні служби.

Близько 01:15 з'явилася також інформація про те, що уламки збитого безпілотника впали на житловий будинок у Дніпровському районі міста. Постраждав 20 поверх споруди, як повідомили у КМВА.

Оперативні служби виїхали на місця інцидентів. Поки що інформації щодо постраждалих або жертв внаслідок атаки по столиці не надходило.

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