Помогал "кадыровцам" и вербовал в ряды "Ахмата": в Луганске ликвидирован приспешник ВС РФ, — "Атэш"

52-летнего уроженца Азербайджана ликвидировали с третьей попытки. Он помогал оккупационным войскам еще с 2014 года, будучи пропагандистом и вербовщиком.

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Киллер расстрелял пособника российских оккупантов, когда тот находился в автомобиле: всего киллер произвел 16 выстрелов. Ликвидировал Джейхуна Саламова его согражданин при содействии другого азербайджанца, который предоставил ему для этого оружие. Вербовщик и местный пропагандист погиб вскоре после тяжелых травм — по информации Telegram-канала партизанского движения "Атэш" от 22 марта, произошло это во время бандитской стычки.

Партизаны рассказали, что стычка произошла еще в феврале, с тех пор одного из виновников убийства Саламова задержали в одном из российских аэропортов перед тем, как тот пытался вернуться в Азербайджан.

Произошла ликвидация с третьей попытки, как отмечают партизаны.

Известно, что Саламов был совладельцем кафе "Кавказ" во временно оккупированном Луганске, и вместе со своим коллегой активно занимался вербовкой людей в спецподразделение в составе войск национальной гвардии России "Ахмат", которое дислоцируется в Чеченской республике и которым занимается местный лидер Рамзан Кадыров.

Кофейня, которой владел ликвидированный азербайджанец, была местом для встреч военных "кадыровцев". Саламов предоставлял помещения для пользования им, где они проводили свои военные совещания, а также обеспечивал их продуктами и другими ресурсами. Поэтому заведение общественного питания давно потеряло свой статус и превратилось в очередное место сбора сил ВС РФ, как отмечают партизаны.

К тому же он выполнял важную роль вербовщика: распространял пропаганду, пытаясь привлечь в подразделение как можно больше местных жителей.

Вербовал Саламов не только в подразделение "Ахмат", но и другие российские военные группировки, которые находятся на территории временно оккупированной Луганской области.

Напомним, 21 марта стало известно о ликвидации известного российского военного под Белгородом: он воевал против Украины с 2014 года.

Также Фокус рассказывал, как "Птахам Мадяра" удалось уничтожить редкую российскую военную машину. ВСУ смогли ликвидировать инженерную машину дистанционного минирования "Земледелие".