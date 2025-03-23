Помагав "кадирівцям" і вербував до лав "Ахмату": в Луганську ліквідовано поплічника ЗС РФ, — "Атеш"

52-річного уродженця Азербайджану ліквідували з третьої спроби. Він допомагав окупаційним військам ще з 2014 року, бувши пропагандистом та вербувальником.

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Кілер розстріляв поплічника російських окупантів, коли той перебував у автомобілі: всього кілер здійснив 16 пострілів. Ліквідував Джейхуна Саламова його співгромадянин за сприяння іншого азербайджанця, який надав йому для цього зброю. Вербувальник та місцевий пропагандист загинув невдовзі після важких травм — за інформацією Telegram-каналу партизанського руху "Атеш" від 22 березня, відбулося це під час бандитської сутички.

Партизани розповіли, що сутичка відбулася ще у лютому, відтоді одного з винуватців вбивства Саламова затримали в одному з російських аеропортів перед тим, як той намагався повернутися в Азербайджан.

Відбулася ліквідація з третьої спроби, як зазначають партизани.

Відомо, що Саламов був співвласником кав'ярні "Кавказ" у тимчасово окупованому Луганську, і разом зі своїм колегою активно займався вербуванням людей до спецпідрозділу у складі військ національної гвардії Росії "Ахмат", що дислокується у Чеченській республіці та яким опікується місцевий лідер Рамзан Кадиров.

Кав'ярня, якою володів ліквідований азербайджанець, була місцем для зустрічей військових "кадирівців". Саламов надавав приміщення для користування їм, де вони проводили свої військові наради, а також забезпечував їх продуктами та іншими ресурсами. Через це заклад громадського харчування давно втратив свій статус та перетворився на чергове місце збору сил ЗС РФ, як зазначають партизани.

До того ж він виконував важливу роль вербувальника: розповсюджував пропаганду, намагаючись долучити до підрозділу якомога більше місцевих мешканців.

Вербував Саламов не лише до підрозділу "Ахмат", а й інших російських військових угруповань, які перебувають на території тимчасово окупованої Луганської області.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо про ліквідацію відомого російського військового під Бєлгородом: він воював проти України з 2014 року.

Також Фокус розповідав, як "Птахам Мадяра" вдалося знищити рідкісну російську воєнну машину. ЗСУ змогли ліквідувати інженерну машину дистанційного мінування "Земледелие".